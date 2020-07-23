Семейная пара из Новой Зеландии отстояла право назвать сына Люцифером

Чиновница не хотела регистрировать ребенка "сатанинским" именем, ведь по ее мнению, учителя не захотят его учить

Супружеской паре Дэн и Мэнди Шелдон из Новой Зеландии после противостояния с органами регистрации в Великобритании удалось отстоять право назвать своего сына Люцифером. Об этом пишет издание The Sun.

Супруги рассказали, что после снятия карантина пришли в офис регистратора в Честерфилде в графстве Дербишир. Новозеландцы собирались зарегистрировать своего новорожденного сына, но чиновница не захотела вписывать в документы редкое имя Люцифер.

"Она сказала нам, что он никогда не сможет устроиться на работу, и что учителя не захотят его учить", – поделился глава семейства.

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Он сказал регистратору, что их семья не является религиозной и что Люцифер с греческого переводится, как "несущий свет".

В конце концов, чиновница зарегистрировала ребенка как Люцифер Шелдон.

Вскоре совет графства Дербишир извинился перед супругами, подчеркнув, что регистраторы всегда дают советы родителям относительно имен.

"Мы просто думали, что это хорошее имя, уникальное", – ответили супруги Шелдон.

Отметим, что антропоним Люцифер в 2013 году был внесен в новозеландский перечень запрещенных имен. В библейской мифологии Люцифер ассоциируется с сатаной.

Кстати, в Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется. Так считает глава минюста Денис Малюська, однако уполномоченный по правам детей Николай Кулеба считает, что выбирать имя ребенку нужно, оставаясь в рамках здравого смысла.

А недавно в Закарпатской области семья назвала новорожденного сына "Зеленский".