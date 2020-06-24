Луна стала одним из популярных имен для новорожденных девочек

Луна стала одним из популярных имен для новорожденных девочек

Фото: live24

Чаще всего давали новорожденным детям имена Артем и София, но есть и необычные имена.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Популярные также мужские имена Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.
 
Среди женских имен самыми популярными после Софии оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

Напомним, В Закарпатской области семья назвала новорожденного сына "Зеленский". 

Родители также оказывали предпочтение редким именам.

Среди мальчиков − Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар,

Среди девочек − Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Как ранее писал Фокус:

  • В Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется. Так считает глава минюста Денис Малюська, однако уполномоченный по правам детей Николай Кулеба считает, что выбирать имя ребенку нужно, оставаясь в рамках здравого смысла.