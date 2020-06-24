Луна стала одним из популярных имен для новорожденных девочек
Чаще всего давали новорожденным детям имена Артем и София, но есть и необычные имена.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Популярные также мужские имена Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.
Среди женских имен самыми популярными после Софии оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.
Напомним, В Закарпатской области семья назвала новорожденного сына "Зеленский".
Родители также оказывали предпочтение редким именам.
Среди мальчиков − Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар,
Среди девочек − Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.
Как ранее писал Фокус:
- В 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7 672. И некоторым из младенцев тоже дали странные имена. Минюст назвал самые редкие.
- В Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется. Так считает глава минюста Денис Малюська, однако уполномоченный по правам детей Николай Кулеба считает, что выбирать имя ребенку нужно, оставаясь в рамках здравого смысла.