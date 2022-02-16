У Шотландії заборонили викладати вчительці фізкультури, яка спокусила учня на випускному

Освітня комісія, яка розглядає справу, зазначила, що жінка анітрохи не кається у своїх діях.

У Шотландії 27-річну вчительку фізкультури усунули від викладання після того, як встановили її інтимний зв'язок із 18-річним випускником школи. Службове розслідування показало, що жінка спокусила юнака на випускному, повідомляє The Sun.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Меліса Твіді викладала фізкультуру в школі "Гленіффер" у місті Пейслі, округ Ренфрушир, Шотландія. Її запідозрили в нестатутних стосунках із учнем після вечірки на честь випуску зі школи. Вчителька танцювала відверті танці з випускником, а потім вони випивали в барі. Вечір у пари закінчився в номері готелю, що стало приводом для службового розслідування Генеральної ради з навчання Шотландії.

Сама Твіді заперечувала інтимний зв'язок із випускником, стверджуючи, що вирушила до готелю перевірити, чи вживають учні наркотики. При цьому вона лише поцілувала учня без будь-якого продовження. Проте, освітня комісія не повірила їй та заборонила викладати в навчальних закладах, зазначивши, що жінка анітрохи не покаялася у своїй поведінці.

"У Меліси Твіді не було жодних ознак розуміння та каяття у скоєному. Ризик повторення подібної ситуації є значним, якщо вона повернеться до викладацької діяльності", — йдеться у висновку комісії.

Наразі вчителька працює тренером йоги в Дубаї. Поліція не має жодних претензій до неї, оскільки ознак злочину не знайшла — випускник був повнолітнім.

Нагадаємо, під Ужгородом вчитель інформатики вирощував десятки кущів конопель у себе у дворі. Чоловік запевнив, що займався посіянням насіння для власних потреб. Суд під час вироку відзначив "щире каяття" викладача.

А на Львівщині вчителька змусила школяра з'їсти паперовий літачок, погрожуючи ножем. За даними журналістів, викладачка взялася за ніж і розмахувала нібито ним над семикласником за те, що в нього не було ручки.