В Шотландии запретили преподавать учительнице физкультуры, которая соблазнила ученика на выпускном

Образовательная комиссия, рассматривающая дело, отметила, что женщина ничуть не раскаивается в своих действиях.

В Шотландии 27-летнюю учительницу физкультуры отстранили от преподавания после того, как установили ее интимную связь с 18-летним выпускником школы. Служебное расследование показало, что женщина соблазнила юношу на выпускном, сообщает The Sun.

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Мелисса Твиди преподавала физкультуру в школе "Глениффер" в городе Пейсли, округа Ренфрушир, Шотландия. Ее заподозрили в неуставных отношениях с учеником после вечеринки в честь выпуска со школы. Учительница танцевала откровенные танцы с выпускником, а после они выпивали в баре. Вечер у пары закончился в номере отеля, что и стало поводом для служебного расследования Генерального совета по обучению Шотландии.

Сама Твиди отрицала интимную связь с выпускником, утверждая, что отправилась в отель проверить, не употребляют ли ученики наркотики. При этом в дальнейшем она лишь поцеловала ученика без какого-либо продолжения. Однако, образовательная комиссия не поверила ей и запретила преподавать в учебных заведениях, отметив, что женщина нимало не раскаялась в своем поведении.

"У Мелиссы Твиди не было никаких признаков понимания и раскаяния в содеянном. Риск повторения подобной ситуации является значительным, в случае если она вернется к преподавательской деятельности", — говорится в заключении комиссии.

Сейчас учительница работает тренером йоги в Дубае. Полиция не имеет к ней никаких претензий, поскольку признаков преступления не нашла — выпускник был совершеннолетним.

Напомним, под Ужгородом учитель информатики выращивал десятки кустов конопли у себя во дворе. Мужчина заверил, что занимался посеял семена для собственных нужд. Суд при вынесении приговора отметил "искреннее раскаяние" преподавателя.

А во Львовской области учительница заставила школьника съесть бумажный самолетик, угрожая ножом. По данным журналистов, преподаватель взялась за нож и размахивала якобы им над семиклассником за то, что у него не было ручки.