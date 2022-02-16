Місто ангелів Велика столиця: офіційна назва Бангкока зміниться на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Також тайці вирішили перейменувати Рим, Непал і столицю М'янми.

Королівська вчена рада Таїланду заявила про перейменування столиці країни. Тепер Бангкок офіційно називатиметься Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, що в перекладі означає "Місто ангелів Велика столиця", повідомляє Bangkok Post.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нова назва буде присвоєна місту в межах урядового проєкту з перейменування країн, територій, адміністративних зон і столиць. Постанову про перейменування схвалено Кабінетом Міністрів і передано до комісії з юридичної експертизи нормативних актів. У разі схвалення цією комісією перейменування міста набуде чинності.

Зазначається, що стара назва Бангкок не скасовується, і її можна використовуватися в майбутньому, відзначаючи при написанні в дужках.

Крім того, Королівська вчена рада у межах проєкту вирішила перейменувати тайські назви деяких столиць і держав. Зокрема, столиця Італії Рим писатиметься як Roma замість Rome, столиця М'янми — Най П'ї Тау замість Янгона, а Королівство Непал — як Федеративна Демократична Республіка Непал.

Нагадаємо, у Таїланді будівельники заразилися одночасно двома штамами COVID-19. Заражені проживали у великому таборі-гуртожитку будівельників у Бангкоку, а медики виявили інфікування одразу двома штамами — альфа та дельта.

Також Фокус повідомляв, що гігантський варан посіяв паніку серед відвідувачів магазину в Бангкоку. Ящірка вилізла на полицю з продуктами у відчайдушному пошуку виходу назовні.