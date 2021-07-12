У Таїланді будівельники заразилися одночасно двома штамами COVID-19

Заражені проживали у великому таборі-гуртожитку будівельників у Бангкоку, а медики зафіксували інфікування відразу двома штамами альфа та дельта.

У столиці Таїланду медики зафіксували кілька випадків інфікування одних і тих же пацієнтів одночасно двома штамами коронавірусу — дельта й альфа, передає РІА.

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За словами гендиректора департаменту науково-медичних досліджень МОЗ Таїланду Супхакіта Сурілака, схожі випадки зараження двома штамами коронавірусу часто відбуваються в місцях масового скупчення людей, через що виникають гібридні мутації COVID-19.

"Сьогодні є цікава інформація: в одному з великих таборів-гуртожитків будівельників у Бангкоку в процесі масового тестування зафіксовані випадки змішаної інфекції, два штами — "альфа" та "дельта" — одночасно в одного пацієнта. Таких пацієнтів — сім осіб. Схоже, що в таких спільнотах, які проживають в умовах скупченості, і, як наслідок — масового зараження, можуть виникати такі "гібридні" випадки, змішана інфекція", — заявив Супхакіт Сурілак на пресконференції.

Чиновник МОЗ Таїланду підкреслив, що в цих пацієнтів поки немає симптомів хвороби COVID-19, і припустив, що змішана інфекція не означає, що хвороба в пацієнта повинна проходити важче.

Медики в країні, як стверджує Сулхакіт Сурілак, прогнозують, що дельта штам коронавірусу незабаром витіснить "популярний" альфа штам.

"Така ситуація у 60 із 77 провінцій країни, де вже зʼявився "дельта"-штам, і нові провінції потрапляють в цей список щодня. У той же час на крайньому півдні країни поширюється "бета"-штам, якого поки немає в інших частинах Таїланду", — підсумував топчиновник МОЗ Таїланду.

Зазначимо, що в Таїланді за останню добу зареєстровано 8 656 нових заражень і 80 летальних випадків. Більше третини нових заражень і майже половина смертей щодня припадає на Бангкок. У столиці Таїланду вперше з моменту початку пандемії COVID-19 почала відчуватися нестача ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Випадки одночасного зараження двома штамами коронавірусу фіксують і в інших країнах. За даними телеканалу CNBC, у Бельгії жінка похилого віку, яка заразилася альфа і бета штамами коронавірусу, померла в березні 2021 року. Журналісти зазначають, що покійна жінка не була вакцинована від COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ назвало терміни четвертої хвилі COVID-19 в Україні. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, новий спалах коронавірусної інфекції буде, ймовірно, останнім, а люди перенесуть його в легкій формі через вакцинацію від COVID-19.

Також Фокус розповідав, що індійський штам коронавірусу може охопити Європу до кінця літа. Дельта штам коронавірусу може швидко поширюватися серед молоді, а найгірша ситуація в Португалії, Кіпрі й Іспанії. За прогнозами медиків, дельта штам коронавірусу повністю накриє Європу до кінця літа 2021 року.