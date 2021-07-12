В Таиланде строители заразились одновременно двумя штаммами COVID-19

Зараженные проживали в большом лагере-общежитии строителей в Бангкоке, а медики выявили инфицирование сразу двумя штаммами альфа и дельта.

В столице Таиланда медики выявили несколько случаев инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – дельта и альфа, передает РИА.

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По словам гендиректора департамента научно-медицинских исследований МОЗ Таиланда Супхакита Сирилака, похожие случаи заражения двумя штаммами коронавируса зачастую происходят в местах массового скопления людей, из-за чего возникают гибридные мутации COVID-19.

"Сегодня есть интересная информация: в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе массового тестирования выявлены случаи смешанной инфекции, два штамма – "альфа" и "дельта" – одновременно у одного пациента. Таких пациентов – семь человек. Похоже, что в таких сообществах, проживающих в условиях скученности, и, как следствие – массового заражения, могут возникать такие "гибридные" случаи, смешанная инфекция", — заявил Супхакит Сурилак на пресс-конференции.

Чиновник МОЗ Таиланда подчеркнул, что у этих пациентов пока нет симптомов болезни COVID-19, и предположил, что смешанная инфекция не означает, что болезнь у пациента должна проходить тяжелее.

Медики в стране, как утверждает Сулхакит Сурилак, прогнозируют, что дельта штамм коронавируса в скором времени вытеснит "популярный" альфа штамм.

"Такова ситуация в 60 из 77 провинций страны, где уже появился "дельта"-штамм, и новые провинции попадают в этот список каждый день. В то же время на крайнем юге страны распространяется "бета"-штамм, которого пока нет в других частях Таиланда", — подытожил топ-чиновник МОЗ Таиланда.

Отметим, что в Таиланде за последние сутки зарегистрировано 8656 новых заражений и 80 летальных случаев. Более трети новых заражений и почти половина смертей ежедневно приходится на Бангкок. В столице Таиланда впервые с момента начала пандемии COVID-19 стала ощущаться нехватка коек в отделениях интенсивной терапии.

Случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса фиксируют и в других странах. По данным телеканала CNBC, в Бельгии пожилая женщина, которая заразилась альфа и бета штаммами коронавируса, и скончалась в марте 2021 года. Журналисты отмечают, что покойная женщина не была вакцинирована от COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ назвал сроки четвертой волны COVID-19 в Украине. По словам главного санврача Игоря Кузина, новая вспышка коронавирусной инфекции будет, вероятно, последней, а люди перенесут ее в легкой форме из-за вакцинации от COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что индийский штамм коронавируса может охватить Европу до конца лета. Дельта штамм коронавируса может быстро распространяется среди молодежи, а хуже всего ситуация в Португалии, Кипре и Испании. По прогнозам медиков, дельта штамм коронавируса полностью накроет Европу к концу лета 2021 года.