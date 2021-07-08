Четвертая волна коронавируса в Украине: в Минздраве назвали сроки

Новая волна COVID-19, вероятно, будет последней. Украина в легкой форме ее перенесет благодаря масштабной вакцинации населения.

В МОЗ прогнозируют четвертую волну коронавируса на осенний период, заявил главный санврач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По прогнозам медиков, новая вспышка заболевания COVID-19 должна быть ниже, чем предыдущие. Более того, главный санврач Украины Игорь Кузин предположил, что волна, запланированная на осенний период, вероятно, станет последней.

"По поводу прогнозов: мы действительно считаем, что осенью у нас будет вспышка заболевания. Не могу сказать, что она будет очень большой. Мы не ожидаем, что она будет катастрофической. Это будет четвертая волна, и она должна быть ниже, чем предыдущие, за счет того, что мы сможем достичь адекватных уровней иммунизации населения, и мы уже точно знаем, что у нас есть сформированная часть населения, которое уже переболело", — заявил главный санврач в эфире Украинского радио.

По словам Кузина, 10 млн сделанных прививок позволят Украине перенести новую вспышку заболевания COVID-19 в более легкой форме, а на сегодняшний день 956 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

"10 млн — это та цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю, четвертую, волну коронавируса. Я уверен, что это должно быть именно последней волной. Сейчас одну дозу прививок в Украине получили 2 миллиона 136 тысяч человек, и 956 тысяч получили полный курс. Сейчас установлены четкие индикаторы для каждой области, и мы видим, где эффективно используют свой ресурс, а где только начинают. Мы сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы эти 10 млн стали реальностью", - подчеркнул главный санврач и добавил, что вакцинация от COVID-19 не будет обязательной для населения.

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ назвал доступные вакцины в Украине. Процесс масштабной вакцинации в Украине идет довольно медленно, но наша страна имеет доступ почти ко всем препаратам от COVID-19, представленных на мировых рынках.

Также Фокус рассказывал, что в Украине провалена вакцинация людей старше 60. При заражении коронавирусом, как показывает статистика, вероятность госпитализации пожилых людей выше в 3–7 раз, чем молодых. По данным на конец июня, 6,3% людей старше 60 лет получили одну дозу вакцины, полный курс вакцинации прошли лишь 1,6%.