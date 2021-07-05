Минздрав разъяснил, какие вакцины от COVID-19 доступны в Украине

Сейчас, утверждает главный санврач, наладить четкий график поставки вакцин в Украину не удается. Хотя процесс иммунизации завершили 3 млн украинцев.

Процесс масштабной вакцинации населения в Украине идет довольно медленно, но страна имеет доступ почти ко всем препаратам от COVID-19, которые доступны на мировых рынках, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

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По словам Игоря Кузина, сейчас в Украине заработал механизм работы мобильных бригад и прививочных пунктов, но пока не удается наладить четкий график поставки вакцин от COVID-19 в нашу страну.

В процессе поставок вакцин от COVID-19 МОЗ сталкивается с такими проблемами, как отсрочка сроков или поставка меньшего количества от той, которая была обусловлена прежде, задержки при таможенном оформлении. Из-за них масштабная вакцинация населения проходит не в тех темпах, которые ожидал Минздрав.

Главный санврач Игорь Кузин заметил, что Украина имеет доступ почти ко всем вакцинам от коронавируса, которые есть на мировом рынке.

"Сейчас у нас есть вакцина Pfizer, CoronaVaс компании SinoVac и AstraZeneca. То есть три основных типа вакцины, которые мы используем. Скорее всего будет американская вакцина Novavax, сейчас подходят к концу исследования. Ведутся переговоры о поставках Johnson & Johnson и Moderna. Не хочу забегать вперед и говорить, когда и в каком количестве они будут, однако, действительно, переговоры ведутся как по механизму COVAX, так и по закупкам. Надеемся, что эти вакцины также появятся на рынке Украины", — заявил топ-чиновник в интервью журналистам.

Кузин подчеркнул, что Украина заключила контракты о поставках более 30 млн доз вакцин от коронавируса, и МОЗ рассчитывает сделать 10 млн прививок по инициативе министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Ранее Фокус сообщал, что в Виннице мужчина скончался после прививки Pfizer. По предварительным данным, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Хронических заболеваний при жизни у него не было, а прививку от COVID-19 он сделал за четыре часа до смерти.

Также Фокус рассказывал, что в Украине одобрена для экстренного применения вакцина от "Johnson & Johnson". "Janssen" – это однодозный препарат от коронавируса, в составе которого обезвреженный аденовирус человека, а разрешение на использование МОЗ выдал еще 2 июля.