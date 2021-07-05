В Украине одобрена для экстренного применения вакцина от "Johnson & Johnson"

"Janssen" – это однодозный препарат от коронавируса, в составе которого обезвреженный аденовирус человека.

В пятницу, 2 июля Министерство здравоохранения Украины одобрило для экстренного использования вакцину от коронавирусной инфекции "Janssen" производства компании "Johnson & Johnson".

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Как информирует пресс-служба Минздрава, "Janssen" – это векторная вакцина, в которой содержится обезвреженный аденовирус человека с вмонтированным ДНК, кодирующим шипообразный белок вируса SARS-CoV-2.

В ведомстве сообщают, что для хранения препарата достаточно соблюдение температурного режима от +2º до +8º, а для вакцинации от COVID-19 необходима лишь одна доза.

Ранее в Украину было завезено 500 доз "Janssen" для вакцинации сотрудников частной компании, работающих на Аляске в сфере рыбной ловли.

В Минздраве уточнили, что сотрудников данной компании необходимо было привить препаратом американского производства для того, чтобы их пустили на территорию США.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в июле США передадут Украине 2 млн доз вакцин Moderna от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, в связи с тем, что последствия применения разных вакцин на данный момент не изучены.

По данным СНБО, в Украине привито от коронавируса более 1,7 млн человек, преимущественно вакциной AstraZeneca. Сами украинцы ждали вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech, потому что заявленная эффективность препарата выше, чем у других вакцин против коронавируса.