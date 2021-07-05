В Україні схвалена для екстреного застосування вакцина від "Johnson & Johnson"

"Janssen" — це однодозний препарат від коронавірусу, в складі якого знешкоджений аденовірус людини.

У пʼятницю, 2 липня, Міністерство охорони здоровʼя України схвалило для екстреного використання вакцину від коронавірусної інфекції "Janssen" виробництва компанії "Johnson & Johnson".

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Як інформує пресслужба Міністерства охорони здоровʼя, "Janssen" — це векторна вакцина, в якій міститься знешкоджений аденовірус людини з вмонтованим ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

У відомстві повідомляють, що для зберігання препарату достатньо дотримання температурного режиму від +2º до +8º, а для вакцинації від COVID-19 необхідна лише одна доза.

Раніше в Україну були завезені 500 доз "Janssen" для вакцинації співробітників приватної компанії, які працюють на Алясці у сфері рибного лову.

У МОЗ уточнили, що співробітників цієї компанії необхідно було прищепити препаратом американського виробництва для того, щоб їх пустили на територію США.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в липні США передадуть Україні 2 млн доз вакцин Moderna від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX.

Зі свого боку, Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендувала робити щеплення від коронавірусу двома дозами однієї вакцини, в звʼязку з тим, що наслідки застосування різних вакцин наразі не вивчені.

За даними РНБО, в Україні щеплені від коронавірусу понад 1,7 млн осіб, переважно вакциною AstraZeneca. Власне українці чекали вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech, тому що заявлена ефективність препарату вища, ніж в інших вакцин проти коронавірусу.