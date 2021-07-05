МОЗ роз'яснило, які вакцини від COVID-19 доступні в Україні

Зараз, стверджує головний санлікар, налагодити чіткий графік поставки вакцин в Україну не вдається. Хоча процес імунізації завершили 3 млн українців.

Процес масштабної вакцинації населення в Україні триває досить повільно, але країна має доступ майже до всіх препаратів від COVID-19, які доступні на світових ринках, заявив головний санлікар України Ігор Кузін.

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За словами Ігоря Кузіна, зараз в Україні запрацював механізм роботи мобільних бригад і прищепних пунктів, але поки не вдається налагодити чіткий графік поставки вакцин від COVID-19 у нашу країну.

У процесі поставок вакцин від COVID-19 МОЗ стикається з такими проблемами, як відтермінування термінів або поставка меншої кількості від тієї, яка була обумовлена спершу, затримки під час митного оформлення. Через них масштабна вакцинація населення проходить не в тих темпах, які очікував МОЗ.

Головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що Україна має доступ майже до всіх вакцин від коронавірусу, які є на світовому ринку.

"Зараз у нас є вакцина Pfizer, CoronaVaс компанії SinoVac та AstraZeneca. Тобто три основні типи вакцини, які ми використовуємо. Швидше за все буде американська вакцина Novavax, зараз підходять до кінця дослідження. Ведуться переговори про постачання Johnson & Johnson і Moderna. Не хочу забігати вперед і говорити, коли і в якій кількості вони будуть, однак, дійсно, переговори ведуться як за механізмом COVAX, так і за закупками. Сподіваємося, що ці вакцини також зʼявляться на ринку України", — заявив топчиновник в інтервʼю журналістам.

Кузін підкреслив, що Україна уклала контракти про постачання більше 30 млн доз вакцин від коронавірусу, і МОЗ розраховує зробити 10 млн щеплень за ініціативою міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

Раніше Фокус повідомляв, що у Вінниці чоловік помер після щеплення Pfizer. За попередніми даними, чоловік помер від гострої серцево-судинної недостатності. Хронічних захворювань за життя у нього не було, а щеплення від COVID-19 він зробив за чотири години до смерті.

Також Фокус розповідав, що в Україні схвалена для екстреного застосування вакцина від "Johnson & Johnson". "Janssen" — це однодозний препарат від коронавірусу, в складі якого знешкоджений аденовірус людини, а дозвіл на використання МОЗ видало ще 2 липня.