Четверта хвиля коронавірусу в Україні: в МОЗ назвали терміни

Нова хвиля COVID-19, імовірно, буде останньою. Україна в легкій формі її перенесе завдяки масштабній вакцинації населення.

У МОЗ прогнозують четверту хвилю коронавірусу на осінній період, заявив головний санлікар Ігор Кузин в ефірі Українського радіо.

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За прогнозами медиків, новий спалах захворювання COVID-19 має бути нижчим, ніж попередні. Більше того, головний санлікар України Ігор Кузин припустив, що хвиля, запланована на осінній період, імовірно, стане останньою.

"Щодо прогнозів: ми справді вважаємо, що восени у нас буде спалах захворювання. Не можу сказати, що він буде дуже великий. Ми не очікуємо, що він буде катастрофічним. Це буде четверта хвиля, і вона має бути нижчою, ніж попередні, за рахунок того, що ми зможемо досягти адекватних рівнів імунізації населення, і ми вже точно знаємо, що у нас є сформована частина населення, яка вже перехворіла", — заявив головний санлікар в ефірі Українського радіо.

За словами Кузіна, 10 млн зроблених щеплень дозволять Україні перенести новий спалах захворювання COVID-19 у легшій формі, а на сьогодні 956 тисяч людей пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції.

"10 млн — це та цифра, яка допоможе нам у легшій формі перенести останню, четверту, хвилю коронавірусу. Я впевнений, що це має бути саме останньою хвилею. Зараз одну дозу щеплень в Україні отримали 2 мільйона 136 тисяч осіб, і 956 тисяч отримали повний курс. Наразі встановлено чіткі індикатори для кожної області, і ми бачимо, де ефективно використовують свій ресурс, а де тільки починають. ми зараз докладаємо максимум зусиль, щоб ці 10 млн стали реальністю", — підкреслив головний санлікар і додав, що вакцинація від COVID-19 не буде обовʼязковою для населення.

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ назвав доступні вакцини в Україні. Процес масштабної вакцинації в Україні йде досить повільно, але наша країна має доступ майже до всіх препаратів від COVID-19, представлених на світових ринках.

Також Фокус розповідав, що в Україні провалена вакцинація людей старше 60. При зараженні коронавірусом, як показує статистика, імовірність госпіталізації літніх людей вища у 3-7 разів, ніж молодих. За даними на кінець червня, 6,3% людей старше 60 років отримали одну дозу вакцини, повний курс вакцинації пройшли лише 1,6%.