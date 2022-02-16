Город ангелов Великая столица: официальное название Бангкока изменится на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Также тайцы решили переименовать Рим, Непал и столицу Мьянмы.

Королевский ученый совет Таиланда заявил о переименовании столицы страны. Теперь Бангкок официально будет называться Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, что в переводе значит "Город ангелов Великая столица", сообщает Bangkok Post.

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Новое название будет присвоено городу в рамках правительственного проекта по переименованию стран, территорий, административных зон и столиц. Постановление о переименовании одобрено Кабинетом Министров и передано в комиссию по юридической экспертизе нормативных актов. В случае одобрения этой комиссией переименование города вступит в силу.

Отмечается, что старое название — Бангкок не отменяется и может использоваться в будущем, отмечаясь при написании в скобках.

Кроме того, Королевский ученый совет в рамках проекта решил переименовать тайские названия некоторых столиц и государств. В частности, столица Италии Рим будет писаться как Roma вместо Rome, столица Мьянмы — Най Пьи Тау вместо Янгона, а Королевство Непал — как Федеративная Демократическая Республика Непал.

Напомним, в Таиланде строители заразились одновременно двумя штаммами COVID-19. Зараженные проживали в большом лагере-общежитии строителей в Бангкоке, а медики выявили инфицирование сразу двумя штаммами альфа и дельта.

Также Фокус сообщал, что гигантский варан посеял панику среди посетителей магазина в Бангкоке. Ящерица взобралась на полку с продуктами, в отчаянном поиске выхода наружу.