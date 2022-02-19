У 1991 році країни Заходу домовилися про нерозширення НАТО на Схід, — der Spiegel

Росія 30 років заявляла про порушення домовленостей, а тепер у Великій Британії знайшли документальне підтвердження.

У Національному архіві Великої Британії виявили документ, що підтверджує домовленість країн Заходу не розширювати НАТО на схід. Про це 18 лютого написало німецьке видання der Spiegel.

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Як наголошує ЗМІ, Росія 30 років стверджувала, що вступ до НАТО країн Східної Європи порушує зобов'язання Заходу, а наразі з'явилося документальне підтвердження цих звинувачень. Політолог Джошуа Шифрінсон відшукав раніше засекречений протокол зустрічі представника Держдепу США з главами МЗС Великобританії, Франції та Німеччини 6 березня 1991 року у німецькому місті Бонні.

За даними der Spiegel, незадовго до припинення дії Варшавського договору дипломати обговорили долю країн Східної Європи, зокрема, Польщі. На той момент влада Польщі та Угорщини висловлювала зацікавленість у вступі до НАТО, проте учасники зустрічі визнали їхнє членство "неприйнятним". Втім, вже 1993 року США змінили своє рішення.

"Ми наголосили, що не розширюватимемо НАТО через Ельбу", – заявив німецький дипломат Юрген Хробог за підсумками переговорів, ймовірно, переплутавши річки Ельба та Одер. — "Тому ми не можемо Польщі та іншим запропонувати членство в НАТО".

Юргена Хробога підтримав на переговорах дипломат зі США Раймонд Зейтц, який нагадав: американці ще під час переговорів "Два плюс чотири" переконали СРСР, що НАТО не має розширюватися у східному напрямку. 12 вересня 1990 року у Москві представники ФРН, НДР, СРСР, США, Великобританії та Франції підписали договір, щоб остаточно вирішити німецьке питання, об'єднавши НДР та ФРН.

23 грудня 2021 року генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що організація ніколи не відмовлялася від розширення. За його словами, установчий договір Альянсу має на увазі можливість вступу будь-якої країни Європи. Того ж дня президент РФ Володимир Путін повідомив, що у 90-ті роки Захід пообіцяв: "жодного дюйму на схід". Він стверджує, що НАТО "нахабно обдурив" Росію.

Раніше писали, що Росія наполягає на відмові від прийняття України до НАТО. Про це 16 лютого глава російської делегації Костянтин Крильов заявив на переговорах у Відні.

Фокус розбирався, чи дійсно НАТО обіцяло Горбачову не розширювати кордони далі за НДР.