В 1991 году страны Запада договорились о нерасширении НАТО на Восток, - der Spiegel

Россия 30 лет заявляла о нарушении договоренностей, а теперь в Великобритании нашли документальное подтверждение.

В Национальном архиве Великобритании обнаружили документ, который подтверждает договоренность стран Запада не расширять НАТО на восток. Об этом 18 февраля написало немецкое издание der Spiegel.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Как подчеркивает СМИ, Россия 30 лет утверждала, что вступление в НАТО стран Восточной Европы нарушает обязательства Запада, а теперь появилось документальное подтверждение этих обвинений. Политолог Джошуа Шифринсон отыскал ранее засекреченный протокол встречи представителя Госдепа США с главами МИД Великобритании, Франции и Германии 6 марта 1991 года в немецком городе Бонне.

По данным der Spiegel, незадолго до прекращения действия Варшавского договора дипломаты обсудили судьбу стран Восточной Европы, в частности Польши. В тот момент власти Польши и Венгрии выражали заинтересованность во вступлении в НАТО, однако участники встречи признали их членство "неприемлемым". Впрочем, уже в 1993 году США изменили свое решение.

"Мы подчеркнули, что не будем расширять НАТО через Эльбу", – заявил немецкий дипломат Юрген Хробог по итогам переговоров, вероятно, перепутав реки Эльба и Одер. — "Поэтому мы не можем Польше и другим предложить членство в НАТО".

Юргена Хробога поддержал на переговорах дипломат из США Раймонд Зейтц, который напомнил: американцы еще во время переговоров "Два плюс четыре" убедили СССР , что НАТО не должно расширяться в восточном направлении. 12 сентября 1990 года в Москве представители ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобритании и Франции подписали договор, чтобы окончательно решить немецкий вопрос, объединив ГДР и ФРГ.

23 декабря 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация никогда не отказывалась от расширения. По его словам, учредительный договор Альянса подразумевает возможность вступления любой страны Европы. В тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 90-е годы Запад пообещал: "ни одного дюйма на восток". Он утверждает, что НАТО "нагло обманул" Россию.

Ранее писали, что Россия настаивает на отказе от принятия Украины в НАТО. Об этом 16 февраля глава российской делегации Константин Крылев заявил переговорах в Вене.