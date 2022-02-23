Поліція двох областей РФ шукає мікроавтобус "із терористами" на українських номерах

База даних показує, що український номер Volkswagen, який нібито зафіксували камери спостереження, належить іншому транспортному засобу — Škoda Fabia.

У Росії оголосили у розшук мікроавтобус Volkswagen на українських номерах, в якому нібито переміщуються терористи, котрі готують диверсію. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Пошуком автомобіля займатиметься поліція Білгородської і Московської областей, а також силовики цих обласних центрів.

Варто зазначити, що оголошений український номер, якщо його вбити в базу даних, офіційно належить іншому автомобілю — Škoda Fabia.

"Як зазначається, в машині можуть бути кілька людей, які збираються скоїти теракт. Автомобіль зареєстрований на якогось Олександра Олександровича Токаря, уродженця України. За інформацією силовиків, сам він — колишній військовий", — йдеться у повідомленні.

Volkswagen потрапив на камери фіксації увечері 21 лютого в районі Ступіно під Москвою. Наразі машину продовжують шукати.

Нагадаємо, 21 лютого Росія заявила про ліквідацію українських диверсантів у Ростовській області, які нібито заїхали до них на територію на двох бронемашинах.

Українські прикордонники категорично спростували цю інформацію і заявили, що це черговий фейк від Росії.