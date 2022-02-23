Полиция двух областей РФ ищет микроавтобус "с террористами" на украинских номерах

База данных показывает, что укранский номер Volkswagen, который якобы зафиксировали камеры наблюдения, на самом деле принадлежит другому транспортному средству — Škoda Fabia.

В России объявили в розыск микроавтобус Volkswagen на украинских номерах, в котором якобы перемещаются террористы, готовящие диверсию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Поиском автомобиля занимется полиция Белгородской и Московской областей, а также силовики этих областных центров.

Примечательно, что объявленный украинский номер, если вбить его в базу данных, официально принадлежит другому автомобилю — Škoda Fabia.

"Как отмечается, в машине могут находиться несколько человек, которые собираются совершить теракт. Автомобиль зарегистрирован на некоего Александра Александровича Токаря, уроженца Украины. По информации силовиков, сам он – бывший военный", — говорится в сообщении.

Volkswagen попал на камеры фиксации вечером 21 февраля в районе Ступино под Москвой. Сейчас машину продолжают искать.

Напомним, 21 февраля Россия заявила о ликвидации украинских диверсантов в Ростовской области, которые якобы заехали к ним на территорию на двух бронемашинах.

Украинские пограничники категорически опровергли эту информацию и заявили, что это очередной фейк от России.