Частину українських біженців заберуть із Польщі до Греції

Біженців із Польщі переміщатимуть до Греції автобусами чи літаками.

Польща закликала Грецію допомогти з українськими біженцями й отримала позитивну відповідь. У Польщу направлять транспорт, щоб вивезти частину українців звідти до Греції, повідомив міністр із міграції та притулку країни Нотіс Мітаракіс, повідомляє Ekathimerini.

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Чиновник наголосив, що будь-який крок, пов'язаний із переміщенням до Греції, буде добровільним, а не примусовим.

Греція може прийняти близько 30 тис. українських біженців. Якщо число буде більшим, країна подасть заявку на екстрене фінансування ЄС для покриття витрат.

Із початку російського вторгнення до Греції прибуло понад 7000 українських біженців. Вони відразу отримують дозвіл на проживання на рік. Міністр каже, що більшість із них зупиняються у своїх співвітчизників.

За даними видання, станом на 10 березня в Польщі перебували 1,2 мільйона біженців з України.

Нагадаємо, Британія не поспішає допомагати українським біженцям, незважаючи на заяви про глобальну підтримку Києва у війні з Росією.

Раніше Фокус писав, до яких країн евакуюються українці від бойових дій і яку допомогу там отримують.