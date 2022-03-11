Часть украинских беженцев заберут из Польши в Грецию

Беженцев из Польши будут перемещать в Грецию автобусами или самолетами.

Польша призвала Грецию помочь с украинскими беженцеми и получила положительный ответ. В Польшу направят транспорт, чтобы вывезти часть украинцев оттуда в Грецию, сообщил министр по миграции и убежище страны Нотис Митаракис, передает Ekathimerini.

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Чиновник подчеркнул, что любой шаг, связанный с перемещением в Грецию, будет добровольным, а не принудительным.

Греция может принять около 30 тыс. украинских беженцев. В случае, если число будет больше, страна подаст заявку на экстренное финансирование ЕС для покрытия расходов.

С начала российского вторжения в Грецию прибыло более 7000 украинских беженцев. Они сразу получают вид на жительство на год. Министр говорит, что большинство из них останавливаются у своих соотечественников.

По данным издания, по состоянию на 10 марта в Польше находились 1,2 миллиона беженцев из Украины.

Напомним, Британия не спешит помогать украинским беженцам, не смотря на заявления о глобальной поддержке Киева в войне с Россией.

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