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Австралія приєднується до позову Нідерландів проти Росії в справі МН17

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МН17, жертви, звинувачувані, Росія, Австралія, Нідерланди
МН17

Австралія та Нідерланди вважають, що МН17 був збитий російським зенітним комплексом, доставленим із Росії.

Австралія заявила, що розпочала спільний судовий процес із Нідерландами проти Росії в Міжнародній організації цивільної авіації у зв'язку зі збитим вісім років тому рейсом MH17 Malaysia Airlines. Згідно з міжнародним правом, Росія несе відповідальність за збиття літака, і дії в Авіаційній раді ООН стали кроком уперед у боротьбі за справедливість для 298 жертв, у тому числі 38 австралійців, заявили прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і міністр закордонних справ Маріс Пейн, повідомляє Moneycontrol. .

Спільний позов відповідно до статті 84 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію відрізняється від судового процесу в Нідерландах за звинуваченням у вбивстві чотирьох підозрюваних у зв'язку з їхньою індивідуальною кримінальною відповідальністю. MH17 летів із Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року, коли над утримуваною повстанцями східною Україною він був збитий ракетою класу "земля-повітря", яка, за словами міжнародних слідчих і прокурорів, була зроблена в Росії.

Москва завжди заперечувала свою причетність до справи та висувала низку альтернативних теорій, які міжнародні слідчі відкидали як непідтверджені доказами.

Вердикт у справі про вбивство щодо трьох росіян і українця, які залишаються на волі, очікується наприкінці 2022 року. Жоден із підсудних не з'явився до голландського суду.

Австралія та Нідерланди покладатимуться на докази того, що MH17 був збитий російським зенітно-ракетним комплексом, доставленим із Росії в район східної України, який був під контролем проросійських сепаратистів, і його супроводжував російський військовий екіпаж.

Раніше Фокус повідомляв, що у справі МН17 слідство зверталося до російських військових за роз'ясненнями. Родичі загиблих вимагають для терористів довічного ув'язнення.