Крах рейсу МН17: слідство звернулося до військових РФ

Слідча група з Нідерландів звернулася до військовослужбовців з Курська, оскільки саме з цього міста на Донбас доставили установку "Бук".

Спільна Слідча Група (JIT), яка проводить розслідування аварії пасажирського літака MH17 на Донбасі 17 липня 2014 року, знову звернулася до російських військових з проханням про надання будь-якої інформації в цій справі, яка буде мати важливе значення для суду. Про це повідомляє сайт поліції Нідерландів Politie.

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Звернення направлено на адресу російських військовослужбовців у Курську, оскільки, за попередніми даними слідства, саме з цього міста доставили установку "Бук", з якої був збитий літак, на територію окупованого Донбасу.

На YouTube каналі Politie Landelijke Eenheid викладено відео, на якому батьки жертв катастрофи звертаються до глядачів, — "Усі питання, що залишилися без відповідей, продовжують переслідувати нас, тому що нам потрібно дізнатися, що сталося. Правда повинна бути видна і пізнана всіма"

"Щоб продовжувати жити, нам хотілося б дізнатися правду. Ми хочемо, щоб ці люди несли відповідальність за свої дії", — говорить батько загиблого в літаку Віктора Орешкіна.

Слідча група просить усіх, хто володіє інформацією, що має відношення до катастрофи Боїнга, зв'язатися з JIT. Для безпечної комунікації пропонується використовувати канал Whats App та Signal, а для завантаження файлів великого обсягу рекомендують використовувати функцію безпечного завантаження через електронну пошту.

Нагадаємо, що 9 березня 2020 року відбулося перше судове засідання у справі про авіакатастрофу малазійського літака Boeing 777 на Донбасі, що сталася у 2014 році. На його борту перебували 298 чоловік. Серед обвинувачених було три бойовики з "ДНР" — Дубинський, Гіркін і Пулатов.

У жовтні 2020 року російська сторона вийшла з консультаційної групи з розслідування загибелі рейсу MH17, пояснивши це тим, що "Нідерланди переслідують винятково кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи"

У сьому річницю трагедії заступник держсекретаря США Джордж Кент закликав Росію до відповідальності за збитий пасажирський літак.

17 липня президент Зеленський на своїй сторінці у Twitter висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі 7 років тому