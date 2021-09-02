Крушение рейса МН17: следствие обратилось к военным РФ

Следственная группа из Нидерландов обратилась к военнослужащим из Курска, поскольку именно из этого города на Донбасс доставили установку "Бук".

Совместная Следственная Группа (JIT), ведущая расследование крушения пассажирского самолета MH17 на Донбассе 17 июля 2014, снова обратилась к российским военным с просьбой о предоставлении любой информации по этому делу, которая будет иметь важное значение для суда. Об этом сообщает сайт полиции Нидерландов Politie.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Обращение направлено в адрес российских военнослужащих в Курске, поскольку, по предварительным данным следствия, именно из этого города доставили установку "Бук", из которого был сбит самолет, на территорию оккупированного Донбасса.

На YouTube канале Politie Landelijke Eenheid выложено видео, на котором родители жертв катастрофы обращаются к зрителям,- "Все оставшиеся без ответов вопросы продолжают преследовать нас, потому что нам нужно что произошло. Правда должна быть видна и узнана всеми"

"Чтобы продолжать жить, нам хотелось бы узнать правду. Мы хотим, чтобы эти люди несли ответственность за свои действия", — говорит отец погибшего в самолете Виктора Орешкина.

Следственная группа просит всех, кто обладает информацией, имеющей отношение к катастрофе Боинга, связаться с JIT. Для безопасной коммуникации предлагается использовать канал Whats App и Signal, а для загрузки файлов большого объема рекомендуют использовать функцию безопасной загрузки через электронную почту.

Напомним, что 9 марта 2020 года состоялось первое судебное заседание по делу об авиакатастрофе малазийского самолета Boeing 777 на Донбассе, произошедшей в 2014 году. На его борту находились 298 человек. Среди обвиняемых было три боевика из "ДНР" — Дубинский, Гиркин и Пулатов.

В октябре 2020 года российская сторона вышла из консультационной группы по расследованию гибели рейса MH17, объяснив это тем, что "Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы"

В седьмую годовщину трагедии Заместитель госсекретаря США Джордж Кент призвал Россию к ответственности за сбитый пассажирский самолет.

17 июля президент Зеленский на своей странице Twitter выразил сочувствие родным и близким погибших в авиакатастрофе 7 лет назад