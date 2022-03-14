Австралия присоединяется к иску Нидерландов против России по делу МН17

Австралия и Нидерланды считают, что МН17 был сбит российским зенитным комплексом, доставленным из России.

Австралия заявила, что начала совместный судебный процесс с Нидерландами против России в Международной организации гражданской авиации в связи со сбитым восемь лет назад рейсом MH17 Malaysia Airlines. Согласно международному праву, Россия несет ответственность за сбитие самолета, и действия в Авиационном совете ООН стали шагом вперед в борьбе за справедливость для 298 жертв, в том числе 38 австралийцев, заявили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн, сообщает Moneycontrol.

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Совместный иск в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации отличается от судебного процесса в Нидерландах по обвинению в убийстве четырех подозреваемых в связи с их индивидуальной уголовной ответственностью. MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, когда над удерживаемой повстанцами восточной Украиной он был сбит ракетой класса "земля-воздух", которая, по словам международных следователей и прокуроров, была произведена в России.

Москва всегда отрицала свою причастность к делу, и выдвигала ряд альтернативных теорий, которые международные следователи отвергали как неподтвержденные доказательствами.

Вердикт по делу об убийстве в отношении трех россиян и украинца, которые остаются на свободе, ожидается в конце 2022 года. Ни один из подсудимых не явился в голландский суд.

Австралия и Нидерланды будут полагаться на доказательства того, что MH17 был сбит российским зенитно-ракетным комплексом, доставленным из России в район восточной Украины, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов, и его сопровождал российский военный экипаж.

Ранее Фокус сообщал, что по делу МН17 следствие обращалось к российским военным за разъяснениями. Родственники погибших требуют для террористов пожизненное заключение.