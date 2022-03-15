Затримано найбагатшого олігарха Казахстану Кайрата Боранбаєва, власника франшизи McDonald's

Також Боранбаєву належать ТРЦ, футбольний клуб "Кайрат" та фармацевтична компанія, де розливають вакцину "Супутник-V"

У Казахстані затримано Кайрата Боранбаєва, одного з найбагатших людей країни, пов'язаного з сім'єю першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Про це пише КазТАГ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Боранбаєва затримали співробітники агентства з фінансового моніторингу (АФМ) в Алмати. По ньому "працює" не алматинський департамент, а люди з головного — астанінського офісу АФМ. Наразі Боранбаєв опинився в ІТТ. Найближчими днями в Алмати відбуватимуться слідчі заходи за його участю", — повідомило джерело редакції.

Кайрат Боранбаєву 55 років. Він сват Даріги Назарбаєвої, старшої дочки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Дочка Боранбаєва Аліма у 2013 році вийшла заміж за Айсултана Назарбаєва, середнього сина Даріги Назарбаєвої. Нагадаємо, Айсултан помер у серпні 2020 року у Лондоні. Британські ЗМІ стверджували, що причиною смерті стало передозування кокаїну.

Як повідомляв Forbes, Кайрат є співвласником кількох бізнес-центрів та єдиним власником великого підземного ТРЦ в Алмати.

Але це ще не все. Також він володіє франшизою McDonald's у Казахстані, Білорусі та кількох регіонах Росії. У Кайрата Боранбаєва в управлінні знаходяться 75 ресторанів на території 13 регіонів Росії. Ще напередодні його представники давали коментарі щодо того, як працюватимуть ресторани цієї франшизи в Казахстані, де McDonald's з'явився лише у 2016 році. Зараз на території країни працюють 23 ресторани McDonald's, розташовані у 6 містах: Алмати, Нур-Султан, Караганда, Костанай, Актобе, Атирау. У 11 ресторанах також представлено концепт McCafe. ЗМІ турбувалися, що виникнуть труднощі, адже продукти везли із РФ, де ресторани цієї мережі припинили роботу з 14 березня. Але в Казахстані запевнили, що все буде гаразд.

Також разом із російським мільярдером Віктором Харитоніним Кайрат володіє ТОВ "Карагандинський фармацевтичний комплекс", що розливає російську вакцину від коронавірусу "Супутник-V".

Боранбаєв також є керівником футбольного клубу "Кайрат".

Раніше Фокус писав, хто є хто у сім'ї Нурсултана Назарбаєва і чим вони володіють. Так, саме Кайрату Боранбаєву належать особняки у Карлових Варах та маєток Пайн-Хілл у Великій Британії.