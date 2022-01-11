Будинок Шерлока Холмса та маєток принца Ендрю. Що відомо про нерухомість сім'ї Назарбаєвих
На тлі заворушень у Казахстані Нурсултан Назарбаєв обережно "пішов із радарів". Проте багатьох зацікавило, якою цінною нерухомістю встиг обзавестися елбаси ("лідер нації"), який правив країною кілька десятків років, і члени його сім'ї.
Після протестів, що спалахнули в Казахстані, з'явилися чутки про те, що Нурсултан Назарбаєв, який правив країною понад 30 років, ймовірно вилетів у Дубай, де його сім'я володіє декількома об'єктами нерухомості. Проте, як з'ясувалося, не лише там. Клан Назарбаєвих багато років обзаводився віллами, замками та маєтками у всьому світі. Тож, за бажання, Нурсултан Назарбаєв і його родичі можуть змінювати місце проживання хоч щодня — і щодня опинятися у новому домі та новій країні.
Чим володіє Нурсултан Назарбаєв, його дочки й онуки, дізнавався Фокус.
Хто такий Нурсултан Назарбаєв. Трохи історії та імен
Нурсултан Абішович Назарбаєв розпочав свою політичну кар'єру ще за СРСР. У 1984-1989 рр. він обійняв посаду голови Ради Міністрів Казахської РСР, став у 44 роки наймолодшим керівником уряду союзної республіки. Коли 24 квітня 1990 року Верховна Рада Казахської РСР заснувала посаду Президента республіки, на неї було обрано Нурсултана Назарбаєва.
Свою президентську посаду він залишив у 2019 році, підписавши указ про складання повноважень президента за власним бажанням.
У своєму зверненні до народу Назарбаєв тоді заявив: "Я вирішив припинити свої повноваження як президент. Цього року виповниться 30 років, як я обіймаю найвищу посаду. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану".
Посаду президента Республіки Казахстан обійняв голова сенату Парламенту Касим Жомарт Токаєв.
Нурсултан Назарбаєв був одружений одного разу. У нього та дружини Сари — три дочки.
Дарига Назарбаєва (нар. 1963) — обіймала високі посади в парламенті, директорка Фонду першого президента Республіки Казахстан, голова численних опікунських рад.
Дарига Назарбаєва — розлучена. Колишнього чоловіка Рахата Алієва було знайдено повішеним у своїй камері у в'язниці у Відні в 2015 році.
Старший син Дариги Назарбаєвої Нуралі одружений з Аїдою Імашовою, донькою голови ЦВК республіки.
Другий син Дариги Назарбаєвої та Рахата Алієва Айсултан помер у 2020 році в Лондоні. З чуток, через проблеми з наркотиками, а точніше, через передозування кокаїну.
Молодшій дочці Дариги Назарбаєвої, Венері, 22 роки.
Дінара Назарбаєва (нар. 1967) очолює кілька фондів, є великою акціонеркою Народного банку Казахстану. Одружена з бізнесменом Тимуром Кулібаєвим. Має трьох дітей.
Алія Назарбаєва (нар. 1980) — громадська діячка й інвесторка. Одружена з Дімашем Досановим, президентом АТ "КазТрансОйл", який став її третім чоловіком. Алія Назарбаєва має чотирьох дітей.
Але також варто згадати, що сім'я Назарбаєва куди більша — у нього є брати, племінники, і всі вони володіють нерухомістю. За останні два десятки років клан Назарбаєвих обзавівся численними віллами, маєтками, будинками та квартирами по всьому світу. Приблизна вартість придбаного — 785 мільйонів доларів, твердять журналісти "Радіо Свобода". Але варто врахувати, що частину нерухомості вже було продано, а вартість деякої журналістам з'ясувати не вдалося.
Нерухомість клану Назарбаєвих у Швейцарії
Найдорожча вілла Женеви
Саме тут, на Route D'Hermance в Аньєрі, у 2009 році Дінара Назарбаєва та Тимур Кулібаєв придбали віллу за 75 мільйонів доларів.
Повідомляється, що ця вілла, розташована на березі Женевського озера, — найдорожча в Женеві. Щоб купити віллу з терасами, парком і басейном, Дінарі Назарбаєвій, а в заміжжі Кулібаєвій, довелося запросити дозвіл у швейцарського уряду, оскільки площа маєтку перевищувала 3 000 квадратних метрів: це максимум, який можуть придбати у Швейцарії громадяни неєвропейських країн.
Вілла Галлі
На озері Лугано через Беджета Паколі, бізнесмена та забудовника, наближеного до Тимура Кулібаєва, була придбана старовинна вілла Галлі, відома також як La Romantica.
Раніше тут розміщувався пляжний клуб і ресторан. Наразі будівлю знесено і на її місці планується звести п'ятизірковий готель. Паколі заперечує зв'язок із Кулібаєвим, хоч і може вільно приходити в їхній будинок і є почесним громадянином Казахстану. А також збудував у столиці країни Нур-Султані безліч будівель. Скільки коштувала ця покупка — точно невідомо.
Замок Бельрів
Замок або Шато Бельрів XVII століття з двома вежами був придбаний за 113 мільйонів доларів майже два роки тому Дінарою Кулібаєвою у братів Серсок, спадкоємців Садруддіна Ага Хана, колишнього комісара в справі біженців ООН, мецената та благодійника.
Також територію було розширено за рахунок купівлі сусідньої ділянки за 49 мільйонів доларів.
Нерухомість Назарбаєвих у Франції
Вілла La Tropicale
Ця вілла розташована в Каннах, в ній є два винні погреби, сім спалень, басейн, а з терас відкривається вид на Середземне море. Коштувала вона Болату Назарбаєву, братові Нурсултана, 34 мільйони доларів. Наразі вілла кінця XIX століття виставлена на продаж.
Нерухомість сім'ї Назарбаєвих в Іспанії
Маєток Can Juncadella
Цей маєток в іспанській Жироні був побудований іспанським промисловцем після Другої світової війни, потім нею володіла японська компанія. Наразі маєток належить Нурсултану Назарбаєву особисто. І хоч перший президент Казахстану це не підтверджує, сусіди стверджують, що це саме так. Також у 2012 році було винесено ухвалу суду сусіднього курортного міста Бланес, в якій йдеться, що маєток "вважається власністю президента Республіки Казахстан". За скільки було придбано маєток — невідомо. Але мешканці вже вплуталися в скандал із місцевими жителями, яким вони намагалися заборонити користуватися дорогою, що проходить повз.
А коли прохід був таки дозволений, протестувальників намагалися розлякати звуками стрілянини, що вмикаються через гучномовці.
Нерухомість Назарбаєвих у Чехії
Вілла Мисливна
Це історична будівля у курортних Карлових Варах, де раніше розміщувався ресторан, а потім і санаторій. Була придбана за 1,4 мільйони доларів у 2017 році Тимуром Кулібаєвим. Але останнім часом стоїть зачинена та поступово занепадає.
Вілла Ахлан
Ще одна історична будівля в Карлових Варах. Була куплена в 1999 році за 300 тисяч доларів. Належить воно тестеві покійного Айсултана Назарбаєва, Кайрату Боранбаєву. Його дочка, Аліма, була одружена з Айсултаном. Варто зазначити, що на їхньому весіллі виступав відомий репер Каньє Вест.
Порівняно з рештою об'єктів, недорога вілла, як не дивно, була дуже популярна у членів сім'ї Нурсултана Назарбаєва. Він гостював тут сам, також тут зупинявся президент України Леоніда Кучма в 2005 році, який прибув до Чехії із приватним візитом.
Також Кайрату Боранбаєву в Карлових Варах належить тенісний клуб і невеликий готель зі СПА-центром, придбаний за 74 тисячі доларів у 2005 році.
Готелем у Карлових Варах володіє і Зеліна Катранова, мати Діани, яка одружена з онуком президента Казахстану — Алтаєм Кулібаєвим.
Нерухомість Назарбаєвих у Великій Британії
Будинок Шерлока Холмса
І не лише він. Загалом на знаменитій Бейкер-стріт Дарига Назарбаєва, старша дочка Нурсултана, володіє цілим блоком будівель, придбаним за 214 мільйонів доларів у 2007 році. The Times повідомила, що в 2015 році будинок на 90% належав дочці Назарбаєва Даризі, на 10% — онуку Нуралі. Загалом, за даними видання, Назарбаєвим належали земельна ділянка та будинки на ній з 215 по 237 за Бейкер-стріт.
Але, згідно із записами земельного реєстру, власником майна на Бейкер-стріт є компанія Farmont Baker Street Limited, яка зараз належить компанії з ОАЕ.
Маєтки на Гросвенор-стріт
Ці будинки були придбані за 92 мільйони доларів у 2007 році одразу трьома компаніями, пов'язаними з Тимуром Кулібаєвим. Усього маєтків чотири, але вони є частиною одного комплексу.
Маєток принца Ендрю
Ще одна разюча покупка від імені зятя Нурсултана Назарбаєва. Була здійснена відразу через кілька компаній, зареєстрованих на Віргінських островах, але які врешті-решт приводять до компанії Kipros Ltd, зареєстрованої в Казахстані, яка належить Кулібаєву. Маєток Аскот, або Саннінгхілл-парк, був весільним подарунком королеви Єлизавети II на весілля її сина принца Ендрю і герцоги Йоркські жили у маєтку аж до 2004 року. Утім, сусідам весільний подарунок не надто подобався і в народі його прозвали "супермаркетом". Маєток було куплено за 30 мільйонів доларів. Основну будівлю знесли і тепер там красується сучасніший маєток.
Також у графстві Суррей Кайрату Боранбаєву належить маєток Парк-Хілл, куплений за 40 мільйонів доларів. Тесть покійного онука Нурсултана придбав маєток у 2014 році, коли він ще називався Панхерст. У мережі немає зображень маєтка, але місце популярне — у Сурреї проживали Августо Піночет, Елтон Джон, Борис Березовський та інші заможні люди.
У престижному лондонському районі Хайгейт Алії Назарбаєвій належить будинок. Одночасно з покупкою маєтка за 12 мільйонів доларів дочка Нурсултана Назарбаєва придбала літак Challenger Bombardier за 25 мільйонів доларів. Сталося це ще в 2006 році.
Американська нерухомість клану Назарбаєва
Апартаменти у Флориді
Європою клан Назарбаєвих не обмежився. Їм також належить низка об'єктів нерухомості у США. Так, Болату Назарбаєву, брату Нурсултана, належить величезна квартира в Бел-Харбор, штат Флорида.
Будинок стоїть практично на пляжі й з вікон відкривається розкішний вид на океан. Коштували апартаменти Болату Назарбаєву не так дорого — трохи більше трьох мільйонів доларів. І були придбані в 2006 році Даніяром Кесикбаєвим, пасинком Болата. Болат Назарбаєв, до того ж скаржився, що ріелтор його обдурив і "балкон виявився недостатньо приватним". Суперечка була врегульована в приватному порядку.
Маєток у Нью-Джерсі
Також Даніяру Кесикбаєву належить маєток у Нью-Джерсі, придбаний за 20 мільйонів доларів у 2012 році. Даніяр теж дуже примітна особистість.
Пасинок брата президента Казахстану, у 2015 році він одружився з дочкою прем'єр-міністра Малайзії, який був у ті часи. А його мати Майра Курмангалієва була фігуранткою позову, який подав модний бутік Hermes у Нью-Йорку.
Майра відмовлялася сплатити рахунок майже на півмільйона і погрожувала залучити сина. Однак пізніше всю суму було виплачено. Болат і Майра мають спільну дитину — Ханболата Назарбаєва, який народився в 2002 році. Болат і Майра розлучилися у 2011 році, проживши у шлюбі 10 років. А вже наступного року судилися через нерухомість на Мангеттені.
Апартаменти на Волл-стріт
Одну квартиру в будинку на Волл-стріт було куплено майже за три мільйони доларів, ще одну — майже за два. Обидві належали Болату Назарбаєву та стали предметом судового позову в процесі розлучення.
Болат Назарбаєв стверджував, що це він дав гроші на дорогу покупку, як інвестицію, але Даніяр Кесикбаєв зрештою записав апритаменти на себе і на матір. Унаслідок квартири дісталися Болату Назарбаєву, і він їх продав, причому набагато дешевше, ніж вони були куплені.
Апартаменти в готелі Плаза
У знаменитому готелі Плаза, вікна якого виходять на Центральний парк, Болату Назарбаєву належали розкішні апартаменти.
У 2008 році вони коштували братові президента 20 мільйонів доларів. Але в процесі розлучення з дружиною Майрою, затишна квартира із шістьма спальнями також стала предметом позову. Зрештою Болат усе ж таки отримав свою нерухомість і продав, продешевивши на три мільйони.
Нерухомість Назарбаєвих у Дубаї (ОАЕ)
У 2006 році Алія Назарбаєва вивела з території Казахстану 300 мільйонів доларів через офшорні компанії. Частина суми була витрачена на маєток у лондонському Хайгейті, оскільки Алія розраховувала отримати дозвіл на проживання, частина — на дорогий літак. А 14 мільйонів доларів витратили на покупку нерухомості в оазисі для мільярдерів — у Дубаї. Причому що саме було куплено і в яких кількостях — невідомо, але дочка Назарбаєва точно купила віллу на штучному острові Палм-Джумейра.
Варто зазначити, що на цьому острові знаходяться дві вілли, котрі належать старшій дочці покійного узбецького президента Іслама Карімова — Гульнарі Карімовій.