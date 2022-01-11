Будинок Шерлока Холмса та маєток принца Ендрю. Що відомо про нерухомість сім'ї Назарбаєвих

На тлі заворушень у Казахстані Нурсултан Назарбаєв обережно "пішов із радарів". Проте багатьох зацікавило, якою цінною нерухомістю встиг обзавестися елбаси ("лідер нації"), який правив країною кілька десятків років, і члени його сім'ї.

Після протестів, що спалахнули в Казахстані, з'явилися чутки про те, що Нурсултан Назарбаєв, який правив країною понад 30 років, ймовірно вилетів у Дубай, де його сім'я володіє декількома об'єктами нерухомості. Проте, як з'ясувалося, не лише там. Клан Назарбаєвих багато років обзаводився віллами, замками та маєтками у всьому світі. Тож, за бажання, Нурсултан Назарбаєв і його родичі можуть змінювати місце проживання хоч щодня — і щодня опинятися у новому домі та новій країні.

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Чим володіє Нурсултан Назарбаєв, його дочки й онуки, дізнавався Фокус.

Хто такий Нурсултан Назарбаєв. Трохи історії та імен

Нурсултан Абішович Назарбаєв розпочав свою політичну кар'єру ще за СРСР. У 1984-1989 рр. він обійняв посаду голови Ради Міністрів Казахської РСР, став у 44 роки наймолодшим керівником уряду союзної республіки. Коли 24 квітня 1990 року Верховна Рада Казахської РСР заснувала посаду Президента республіки, на неї було обрано Нурсултана Назарбаєва.

Свою президентську посаду він залишив у 2019 році, підписавши указ про складання повноважень президента за власним бажанням.

У своєму зверненні до народу Назарбаєв тоді заявив: "Я вирішив припинити свої повноваження як президент. Цього року виповниться 30 років, як я обіймаю найвищу посаду. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану".

Посаду президента Республіки Казахстан обійняв голова сенату Парламенту Касим Жомарт Токаєв.

Нурсултан Назарбаєв був одружений одного разу. У нього та дружини Сари — три дочки.

[ + – ] Алія Назарбаєва з матір'ю Фото: Instagram aliya_nazarbayeva_official

Дарига Назарбаєва (нар. 1963) — обіймала високі посади в парламенті, директорка Фонду першого президента Республіки Казахстан, голова численних опікунських рад.

[ + – ] Дарига Назарбаєва — старша дочка Нурсултана Назарбаєва Фото: Instagram dariga_nazarbaeva_official

Дарига Назарбаєва — розлучена. Колишнього чоловіка Рахата Алієва було знайдено повішеним у своїй камері у в'язниці у Відні в 2015 році.

Старший син Дариги Назарбаєвої Нуралі одружений з Аїдою Імашовою, донькою голови ЦВК республіки.

Другий син Дариги Назарбаєвої та Рахата Алієва Айсултан помер у 2020 році в Лондоні. З чуток, через проблеми з наркотиками, а точніше, через передозування кокаїну.

Молодшій дочці Дариги Назарбаєвої, Венері, 22 роки.

Дінара Назарбаєва (нар. 1967) очолює кілька фондів, є великою акціонеркою Народного банку Казахстану. Одружена з бізнесменом Тимуром Кулібаєвим. Має трьох дітей.

[ + – ] Дінара Назарбаєва з чоловіком Тимуром Кулібаєвим, сином Алтаєм і дочкою Денізою Фото: Соцсети

Алія Назарбаєва (нар. 1980) — громадська діячка й інвесторка. Одружена з Дімашем Досановим, президентом АТ "КазТрансОйл", який став її третім чоловіком. Алія Назарбаєва має чотирьох дітей.

[ + – ] Алія Назарбаєва з дітьми Фото: Instagram aliya_nazarbayeva_official [ + – ] Алія Назарбаєва та Дімаш Досанов Фото: Instagram aliya_nazarbayeva_official

Але також варто згадати, що сім'я Назарбаєва куди більша — у нього є брати, племінники, і всі вони володіють нерухомістю. За останні два десятки років клан Назарбаєвих обзавівся численними віллами, маєтками, будинками та квартирами по всьому світу. Приблизна вартість придбаного — 785 мільйонів доларів, твердять журналісти "Радіо Свобода". Але варто врахувати, що частину нерухомості вже було продано, а вартість деякої журналістам з'ясувати не вдалося.

Нерухомість клану Назарбаєвих у Швейцарії

Найдорожча вілла Женеви

Саме тут, на Route D'Hermance в Аньєрі, у 2009 році Дінара Назарбаєва та Тимур Кулібаєв придбали віллу за 75 мільйонів доларів.

[ + – ] Вілла на березі Женевського озера Фото: соцсети

Повідомляється, що ця вілла, розташована на березі Женевського озера, — найдорожча в Женеві. Щоб купити віллу з терасами, парком і басейном, Дінарі Назарбаєвій, а в заміжжі Кулібаєвій, довелося запросити дозвіл у швейцарського уряду, оскільки площа маєтку перевищувала 3 000 квадратних метрів: це максимум, який можуть придбати у Швейцарії громадяни неєвропейських країн.

Вілла Галлі

На озері Лугано через Беджета Паколі, бізнесмена та забудовника, наближеного до Тимура Кулібаєва, була придбана старовинна вілла Галлі, відома також як La Romantica.

[ + – ] Вілла Галлі до знесення Фото: Соцсети

Раніше тут розміщувався пляжний клуб і ресторан. Наразі будівлю знесено і на її місці планується звести п'ятизірковий готель. Паколі заперечує зв'язок із Кулібаєвим, хоч і може вільно приходити в їхній будинок і є почесним громадянином Казахстану. А також збудував у столиці країни Нур-Султані безліч будівель. Скільки коштувала ця покупка — точно невідомо.

Замок Бельрів

Замок або Шато Бельрів XVII століття з двома вежами був придбаний за 113 мільйонів доларів майже два роки тому Дінарою Кулібаєвою у братів Серсок, спадкоємців Садруддіна Ага Хана, колишнього комісара в справі біженців ООН, мецената та благодійника.

[ + – ] Замок Бельрів, куплений Дінарою Назарбаєвою Фото: Соцсети

Також територію було розширено за рахунок купівлі сусідньої ділянки за 49 мільйонів доларів.

Нерухомість Назарбаєвих у Франції

Вілла La Tropicale

[ + – ] Вілла La Tropicale у Каннах Фото: Радио Свобода

Ця вілла розташована в Каннах, в ній є два винні погреби, сім спалень, басейн, а з терас відкривається вид на Середземне море. Коштувала вона Болату Назарбаєву, братові Нурсултана, 34 мільйони доларів. Наразі вілла кінця XIX століття виставлена на продаж.

Нерухомість сім'ї Назарбаєвих в Іспанії

Маєток Can Juncadella

[ + – ] Маєток Can Juncadella в іспанській Жироні Фото: Радио Свобода

Цей маєток в іспанській Жироні був побудований іспанським промисловцем після Другої світової війни, потім нею володіла японська компанія. Наразі маєток належить Нурсултану Назарбаєву особисто. І хоч перший президент Казахстану це не підтверджує, сусіди стверджують, що це саме так. Також у 2012 році було винесено ухвалу суду сусіднього курортного міста Бланес, в якій йдеться, що маєток "вважається власністю президента Республіки Казахстан". За скільки було придбано маєток — невідомо. Але мешканці вже вплуталися в скандал із місцевими жителями, яким вони намагалися заборонити користуватися дорогою, що проходить повз.

[ + – ] Протести місцевих жителів біля маєтку Назарбаєвих Фото: Соцсети

А коли прохід був таки дозволений, протестувальників намагалися розлякати звуками стрілянини, що вмикаються через гучномовці.

Нерухомість Назарбаєвих у Чехії

Вілла Мисливна

[ + – ] Вілла Мисливна в Карлових Варах Фото: Радио Свобода

Це історична будівля у курортних Карлових Варах, де раніше розміщувався ресторан, а потім і санаторій. Була придбана за 1,4 мільйони доларів у 2017 році Тимуром Кулібаєвим. Але останнім часом стоїть зачинена та поступово занепадає.

Вілла Ахлан

Ще одна історична будівля в Карлових Варах. Була куплена в 1999 році за 300 тисяч доларів. Належить воно тестеві покійного Айсултана Назарбаєва, Кайрату Боранбаєву. Його дочка, Аліма, була одружена з Айсултаном. Варто зазначити, що на їхньому весіллі виступав відомий репер Каньє Вест.

[ + – ] Вілла Ахлан, де гостював навіть президент України Фото: Радио Свобода

Порівняно з рештою об'єктів, недорога вілла, як не дивно, була дуже популярна у членів сім'ї Нурсултана Назарбаєва. Він гостював тут сам, також тут зупинявся президент України Леоніда Кучма в 2005 році, який прибув до Чехії із приватним візитом.

Також Кайрату Боранбаєву в Карлових Варах належить тенісний клуб і невеликий готель зі СПА-центром, придбаний за 74 тисячі доларів у 2005 році.

Готелем у Карлових Варах володіє і Зеліна Катранова, мати Діани, яка одружена з онуком президента Казахстану — Алтаєм Кулібаєвим.

Нерухомість Назарбаєвих у Великій Британії

Будинок Шерлока Холмса

І не лише він. Загалом на знаменитій Бейкер-стріт Дарига Назарбаєва, старша дочка Нурсултана, володіє цілим блоком будівель, придбаним за 214 мільйонів доларів у 2007 році. The Times повідомила, що в 2015 році будинок на 90% належав дочці Назарбаєва Даризі, на 10% — онуку Нуралі. Загалом, за даними видання, Назарбаєвим належали земельна ділянка та будинки на ній з 215 по 237 за Бейкер-стріт.

[ + – ] Будинок на Бейкер-стріт, куди "поселив" свого героя Конан Дойль Фото: Соцсети

Але, згідно із записами земельного реєстру, власником майна на Бейкер-стріт є компанія Farmont Baker Street Limited, яка зараз належить компанії з ОАЕ.

Маєтки на Гросвенор-стріт

[ + – ] Маєтки на Гросвенор-стріт Фото: Радио Свобода

Ці будинки були придбані за 92 мільйони доларів у 2007 році одразу трьома компаніями, пов'язаними з Тимуром Кулібаєвим. Усього маєтків чотири, але вони є частиною одного комплексу.

Маєток принца Ендрю

Ще одна разюча покупка від імені зятя Нурсултана Назарбаєва. Була здійснена відразу через кілька компаній, зареєстрованих на Віргінських островах, але які врешті-решт приводять до компанії Kipros Ltd, зареєстрованої в Казахстані, яка належить Кулібаєву. Маєток Аскот, або Саннінгхілл-парк, був весільним подарунком королеви Єлизавети II на весілля її сина принца Ендрю і герцоги Йоркські жили у маєтку аж до 2004 року. Утім, сусідам весільний подарунок не надто подобався і в народі його прозвали "супермаркетом". Маєток було куплено за 30 мільйонів доларів. Основну будівлю знесли і тепер там красується сучасніший маєток.

[ + – ] Будинок принца Ендрю до знесення Фото: Соцсети

Також у графстві Суррей Кайрату Боранбаєву належить маєток Парк-Хілл, куплений за 40 мільйонів доларів. Тесть покійного онука Нурсултана придбав маєток у 2014 році, коли він ще називався Панхерст. У мережі немає зображень маєтка, але місце популярне — у Сурреї проживали Августо Піночет, Елтон Джон, Борис Березовський та інші заможні люди.

У престижному лондонському районі Хайгейт Алії Назарбаєвій належить будинок. Одночасно з покупкою маєтка за 12 мільйонів доларів дочка Нурсултана Назарбаєва придбала літак Challenger Bombardier за 25 мільйонів доларів. Сталося це ще в 2006 році.

Американська нерухомість клану Назарбаєва

Апартаменти у Флориді

Європою клан Назарбаєвих не обмежився. Їм також належить низка об'єктів нерухомості у США. Так, Болату Назарбаєву, брату Нурсултана, належить величезна квартира в Бел-Харбор, штат Флорида.

[ + – ] Будинок у Флориді, де квартиру купив Болат Назарбаєв Фото: realtor.com

Будинок стоїть практично на пляжі й з вікон відкривається розкішний вид на океан. Коштували апартаменти Болату Назарбаєву не так дорого — трохи більше трьох мільйонів доларів. І були придбані в 2006 році Даніяром Кесикбаєвим, пасинком Болата. Болат Назарбаєв, до того ж скаржився, що ріелтор його обдурив і "балкон виявився недостатньо приватним". Суперечка була врегульована в приватному порядку.

Маєток у Нью-Джерсі

Також Даніяру Кесикбаєву належить маєток у Нью-Джерсі, придбаний за 20 мільйонів доларів у 2012 році. Даніяр теж дуже примітна особистість.

[ + – ] Маєток у Нью-Джерсі Фото: realtor.com

Пасинок брата президента Казахстану, у 2015 році він одружився з дочкою прем'єр-міністра Малайзії, який був у ті часи. А його мати Майра Курмангалієва була фігуранткою позову, який подав модний бутік Hermes у Нью-Йорку.

[ + – ] Майра Курмангалієва та Болат Назарбаєв Фото: Соцсети

[ + – ] Ханболат Назарбаєв і Даніяр Кесикбаєв Фото: Скриншот

Майра відмовлялася сплатити рахунок майже на півмільйона і погрожувала залучити сина. Однак пізніше всю суму було виплачено. Болат і Майра мають спільну дитину — Ханболата Назарбаєва, який народився в 2002 році. Болат і Майра розлучилися у 2011 році, проживши у шлюбі 10 років. А вже наступного року судилися через нерухомість на Мангеттені.

Апартаменти на Волл-стріт

Одну квартиру в будинку на Волл-стріт було куплено майже за три мільйони доларів, ще одну — майже за два. Обидві належали Болату Назарбаєву та стали предметом судового позову в процесі розлучення.

[ + – ] Будинок на Волл-стріт Фото: realtor.com

Болат Назарбаєв стверджував, що це він дав гроші на дорогу покупку, як інвестицію, але Даніяр Кесикбаєв зрештою записав апритаменти на себе і на матір. Унаслідок квартири дісталися Болату Назарбаєву, і він їх продав, причому набагато дешевше, ніж вони були куплені.

Апартаменти в готелі Плаза

У знаменитому готелі Плаза, вікна якого виходять на Центральний парк, Болату Назарбаєву належали розкішні апартаменти.

[ + – ] Готель Плаза у Нью-Йорку Фото: realtor.com

У 2008 році вони коштували братові президента 20 мільйонів доларів. Але в процесі розлучення з дружиною Майрою, затишна квартира із шістьма спальнями також стала предметом позову. Зрештою Болат усе ж таки отримав свою нерухомість і продав, продешевивши на три мільйони.

Нерухомість Назарбаєвих у Дубаї (ОАЕ)

У 2006 році Алія Назарбаєва вивела з території Казахстану 300 мільйонів доларів через офшорні компанії. Частина суми була витрачена на маєток у лондонському Хайгейті, оскільки Алія розраховувала отримати дозвіл на проживання, частина — на дорогий літак. А 14 мільйонів доларів витратили на покупку нерухомості в оазисі для мільярдерів — у Дубаї. Причому що саме було куплено і в яких кількостях — невідомо, але дочка Назарбаєва точно купила віллу на штучному острові Палм-Джумейра.

[ + – ] Острів із віллами багатіїв Палм-Джумейра в Дубаї Фото: Соцсети

Варто зазначити, що на цьому острові знаходяться дві вілли, котрі належать старшій дочці покійного узбецького президента Іслама Карімова — Гульнарі Карімовій.