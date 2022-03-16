Ритейлер LEGO заробив на фігурках Зеленського та коктейлів Молотова $16,5 тис.

Набір, випущений обмеженим тиражем, розкупили за добу. Усі гроші підуть на допомогу українським воїнам.

Незалежний ритейлер компанії LEGO Citizen Brick, який спеціалізується на переробці існуючих фігурок, створив ексклюзивний набір, пов'язаний із війною в Україні, повідомляє Daily Star.

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До нього увійшли фігурка президента України Володимира Зеленського в камуфляжі зеленого кольору та з маленькими крапками на обличчі, що імітують щетину, а також мінікоктейлі Молотова – крихітні зелені пляшечки з пластиковим полум'ям, що виходить із шийки, та прапором України зовні. Вони продавалися по $100 і $10 відповідно.

Протягом доби набір, випущений обмеженим тиражем, був проданий, завдяки чому вдалося зібрати $16 540. Ці гроші підуть у фонд допомоги ЗСУ, які протистоять російському вторгненню.

"Велике спасибі всім, хто зробив пожертвування на вчорашній збір коштів для України. Завдяки продажу мініфігурок президента Зеленського (і коктейлів Молотова, про які наш останній пост видалили. Подумайте.) ми змогли зібрати 16 540 доларів!!! Уся сума була пожертвована @directrelief, щоб допомогти їхнім зусиллям із доставки медикаментів нужденним. Як ви, можливо, помітили, мініфігурки були розпродані майже відразу", – йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

У Citizen Brick зазначили, що було чимало людей, які хотіли, але не встигли купити фігурки, та закликали їх не засмучуватися, а зробити пожертвування у фонд допомоги українським воїнам.

Тим часом Володимир Зеленський підписав законопроєкт, яким запроваджується заборона на виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій держави-агресора. За виправдання, заперечення та прославлення російської агресії передбачено кримінальну відповідальність.