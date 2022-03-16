Сайт МНС Росії зламали хакери (фото)
Унаслідок цієї кібератаки на сайті відомства з'явилися гасла проти війни в Україні. Проте невдовзі сайт взагалі перестав працювати.
Сайт МНС Росії увечері, 16 березня, був зламаний хакерами. На ньому розмістили повідомлення з гіперпосиланнями "Не вірте російським ЗМІ — вони брешуть", "Повна інформація про війну в Україні" та "Дефолт Росії близький". Крім того, там з'явилася інформація про кількість загиблих російських військових. Проте невдовзі сайт припинив свою роботу.
Така інформація недовго проіснувала на сайті російського відомства. Наразі він не працює, на головній сторінці сказано, що проводяться технічні роботи.
"Просимо вибачення, ресурс тимчасово недоступний. Тривають технічні роботи", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 16 березня українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що її Telegram-канал зламали. Там було опубліковано повідомлення про те, що вона вибачається перед українцями за те, що вірила російській пропаганді та підтримувала Путіна.
Раніше, 15 березня, хакери з Anonymous заявили, що зламали сервери і вкрали величезну базу даних у німецького підрозділу "Роснефти" — компанії Rosneft Deutschland.