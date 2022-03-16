Сайт МНС Росії зламали хакери (фото)

Унаслідок цієї кібератаки на сайті відомства з'явилися гасла проти війни в Україні. Проте невдовзі сайт взагалі перестав працювати.

Сайт МНС Росії увечері, 16 березня, був зламаний хакерами. На ньому розмістили повідомлення з гіперпосиланнями "Не вірте російським ЗМІ — вони брешуть", "Повна інформація про війну в Україні" та "Дефолт Росії близький". Крім того, там з'явилася інформація про кількість загиблих російських військових. Проте невдовзі сайт припинив свою роботу.

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Фото: Скриншот

Така інформація недовго проіснувала на сайті російського відомства. Наразі він не працює, на головній сторінці сказано, що проводяться технічні роботи.

"Просимо вибачення, ресурс тимчасово недоступний. Тривають технічні роботи", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що її Telegram-канал зламали. Там було опубліковано повідомлення про те, що вона вибачається перед українцями за те, що вірила російській пропаганді та підтримувала Путіна.

Раніше, 15 березня, хакери з Anonymous заявили, що зламали сервери і вкрали величезну базу даних у німецького підрозділу "Роснефти" — компанії Rosneft Deutschland.