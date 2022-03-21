Миротворчу місію США не розмістять в Україні, — посол США в ООН

США зосередяться на допомозі своїм союзникам у Європі, особливо тим, хто межує з Україною.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американських військових не дислокують в Україні. Вона підтвердила позицію, яку раніше висловлював президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба місії США в ООН.

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"Президент дуже чітко зазначив, що ми не розміщуватимемо американських військових в Україні. Ми не хочемо ескалації до рівня війни зі Сполученими Штатами, однак ми підтримуємо союзників НАТО. В нас є військові в країнах НАТО, згідно зі Статтею 5, ми підтримуватимемо і захищатимемо ці країни", — наголосила Томас-Грінфілд.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про плани подати запит на направлення миротворчої місії НАТО до України.

"Я не можу передбачити рішення наради НАТО, і як НАТО відгукнеться на польську пропозицію. Я можу сказати, що американські військові зараз не вирушать до України. Президент про це чітко заявив, але інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть направити військових до України. Це буде рішення, яке вони прийматимуть самі", — додала Томас-Грінфілд.

Під час візиту Байдена до НАТО протягом найближчих кількох днів президент США обговорить із союзниками наполегливі дії щодо підтримки України, стримування Росії та підтримки тих країн, які приймають українських біженців.

Байден проведе консультації з партнерами та союзниками щодо додаткових заходів, які можна вжити у відповідь на російську агресію, а також щоб збільшити тиск на Росію. Іншим завданням США є координація підтримки своїх союзників у Європі, особливо тих, хто межує з Україною.

Раніше Фокус повідомляв, що США мають на меті замінити російську нафту венесуельською. Також США мають на меті відключити Росію від GPS.