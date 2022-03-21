Миротворческая миссия США не будет размещена в Украине, - посол США в ООН

США сосредоточатся на помощи своим союзникам в Европе, в особенности тем, кто граничит с Украиной.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские военные не будут дислоцированы в Украине. Она подтвердила позицию, которую ранее высказывал президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба миссии США в ООН.

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"Президент очень четко отметил, что мы не будем размещать американских военных в Украине. Мы не хотим эскалации до уровня войны с Соединенными Штатами, однако мы поддерживаем союзников по НАТО. У нас есть военные в странах НАТО, согласно Статье 5, мы будем поддерживать и защищать эти страны", — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о планах подать запрос на направление миротворческой миссии НАТО в Украину.

"Я не могу предусмотреть решение совещания НАТО, и как НАТО отзовется на польское предложение. Я могу сказать, что американские военные сейчас не отправятся в Украину. Президент об этом четко заявил, но другие страны НАТО могут решить, что они хотят направить военных в Украину. Это будет решение, которое они станут принимать сами", — добавила Томас-Гринфилд.

Во время визита Байдена в НАТО в ближайшие несколько дней, президент США обсудит с союзниками настойчивые действия по поддержке Украины, сдерживанию России и поддержке тех стран, которые принимают украинских беженцев.

Байден проведет консультации с партнерами и союзниками относительно дополнительных мер, которые можно предпринять в ответ на российскую агрессию, а также мер, которые можно предпринять, чтобы увеличить давление на Россию. Другой задачей США является координация поддержки своих союзников в Европе, особенно тех, кто граничит с Украиной.

Ранее Фокус сообщал, что США намерены заменить российскую нефть венесуэльской. Также США намерены отключить Россию от GPS.