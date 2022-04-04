Країнам ЄС дозволили використати близько 17 млрд євро для підтримки біженців із України

Для допомоги українським біженцям країни-члени ЄС можуть використовувати кошти з постковідного фонду і також нерозподілені ресурси політики згуртованості в межах бюджетного періоду 2014-2020 років.

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Майже 17 мільярдів євро з фонду ЄС виділять на допомогу українським біженцям. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Раду ЄС.

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За інформацією видання, Рада ЄС ухвалила законодавчі поправки, які дозволяють країнам-членам Євросоюзу перенаправляти гроші з фондів політики згуртованості та Фонду європейської допомоги найзнедоленішим (FEAD) для підтримки українських біженців за кордоном.

Ідеться про новий регламент "Дії згуртованості для біженців у Європі" (CARE), який вносить зміни до законодавчої бази на 2014-2020 роки, що регулює Європейські структурні та інвестиційні фонди (ESIF) і Фонд європейської допомоги для найзнедоленіших (FEAD). Завдяки нововведенням спрощується можливість перерозподілу ресурсів між програмами, які фінансує Європейський фонд регіонального розвитку, та Європейським соціальним фондом для подолання припливу біженців.

Країни-члени Євросоюзу можуть використати до 9,5 мільярда євро в межах траншу REACT-EU на 2022 рік. Це одна з найбільших державних інвестиційних програм ЄС для подолання наслідків пандемії. Також на допомогу українським біженцям можуть надіслати нерозподілені ресурси політики згуртованості в межах бюджетного періоду 2014-2020 років.

Як писав раніше Фокус, президент Європейської ради Шарль Міщель пообіцяв посилити санкційний тиск на Росію після того, як увесь світ дізнався про звірства російських військових у передмісті Києва.