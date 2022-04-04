Странам ЕС разрешили использовать около 17 млрд евро для поддержки беженцев из Украины

Для помощи украинским беженцам страны-члены ЕС могут использовать средства из постковидного фонда итакже нераспределенные ресурсы политики сплоченности в рамках бюджетного периода 2014-2020 годов.

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Почти 17 миллиардов евро из фонда ЕС выделят в помощь украинским беженцам. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Совет ЕС.

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По информации издания, Совет ЕС принял законодательные поправки, которые позволяют странам-членам Евросоюза перенаправлять деньги из фондов политики сплоченности и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) для поддержки украинских беженцев за границей.

Речь идет о новом регламенте "Действия сплоченности для беженцев в Европе" (CARE), который вносит изменения в законодательную базу на 2014-2020 годы, регулирующую Европейские структурные и инвестиционные фонды (ESIF) и Фонд европейской помощи для самых обездоленных (FEAD). Благодаря нововведениям упрощается возможность перераспределять ресурсы между программами, которые финансирует Европейский фонд регионального развития, и Европейским социальным фондом для преодоления притока беженцев.

Страны-члены Евросоюза могут использовать в общей сложности до 9,5 миллиарда евро в рамках транша REACT-EU на 2022 год. Это одна из крупнейших государственных инвестиционных программ ЕС для преодоления последствий пандемии. Также на помощь украинским беженцам могут направить нераспределенные ресурсы политики сплоченности в рамках бюджетного периода 2014-2020 годов.

Как писал ранее Фокус, президент Европейского совета Шарль Мищель пообещал усилить санкционное давление на Россию после того, как весь мир узнал о зверствах российских военных в пригородах Киева.