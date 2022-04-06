Пожежа біля посольства РФ у Бухаресті: чоловік в'їхав у паркан і підпалив себе, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, після того, як чоловік в'їхав у паркан будівлі, він крикнув щось солдатові та підпалив себе.

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У румунській столиці Бухаресті сталася пожежа біля будівлі посольства Росії. Невідомий чоловік в'їхав на високій швидкості в огородження навколо будівлі, після чого машина спалахнула. Після цього водій вийшов із машини та нібито підпалив себе, він загинув. Про це повідомляє румунський телеканал "Digi 24" з посиланням на джерела в слідстві.

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За даними журналістів, водій нібито направився до головних в'їзних воріт і врізався своєю машиною в огорожу. Черговий жандарм наказав водієві негайно залишити місце події, але той щось крикнув солдатові, а потім підпалив себе. Це був нібито навмисний жест. Швидкість, з якою автомобіль в'їхав в огорожу, була дуже високою.

Незабаром на місце події прибутки пожежники й загасили полум'я. Також туди прибули судмедексперти, які проводять розслідування для встановлення причини смерті водія.

Нагадаємо, 13 березня в Румунії впав російський безпілотник "Орлан-10". Його використовують для збирання розвідувальних даних. Безпілотник розроблений російським підприємством та експлуатується у РФ.