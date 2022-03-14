У Румунії впав російський безпілотник, — ЗМІ (фото)

"Орлан-10" використовують для збирання розвідувальних даних. Він розроблений російським підприємством та експлуатується в РФ.

13 березня в румунському муніципалітеті Думітра (приблизно 100 км від українського кордону) було знайдено летальний дрон. Найімовірніше, це безпілотник російського походження, пише румунський сайт новин Hot News.

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Дрон упав у селі Бистриця-Несеуд у Східних Карпатах. Фермер, біля чиєї хати опинилася знахідка, одразу ж повідомив у місцевий відділок поліції. На дроні не помітили відмінностей. Але як пишуть румунські ЗМІ, згідно із зображеннями, насправді це російський безпілотник "Орлан-10". Ця модель використовується для розвідки та збору даних. Безпілотник "Орлан-10" розроблено лише для РФ. Він має довжину понад 1 метр і призначений для спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Фахівці проводять перевірку всіх радарів у цьому районі, щоб визначити, по якій області він пройшов.

10 березня невідомий літальний апарат впав у Загребі, столиці Хорватії. Очевидці помітили на місці аварії фрагменти з малюнком зірки та текстом кирилицею. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вважає, що безпілотник був запущений з території України, і наголосив, що ні українська, ні російська сторона поки що не взяли на себе відповідальність.

14 березня полонені російські строковики дали черговий брифінг. Російські військові розповіли, що з ними добре поводилися і забезпечували всім необхідним, враховуючи їжу, воду та теплий одяг. Вони повідомили під час брифінгу, що їх обманом змусили брати участь у війні на території України.