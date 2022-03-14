В Румынии упал российский беспилотник, - СМИ (фото)

"Орлан-10" используют для сбора разведывательных данных. Он разработан российским предприятием и эксплуатируется в РФ.

13 марта в румынском муниципалитете Думитра (около 100 км от украинской границы) был найден летальный дрон. Вероятнее всего, это беспилотник российского происхождения, пишет румынский новостной сайт Hot News.

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Дрон упал в селе Бистрица-Нэсэуд в Восточных Карпатах. Фермер, возле чьего дома обнаружилась находка, сразу же сообщил в местное отделение полиции. На дроне не обнаружили знаков отличия. Но как пишут румынские СМИ, согласно изображениям, на самом деле это российский беспилотник "Орлан-10". Эта модель используется для разведки и сбора данных. Беспилотник "Орлан-10" разработан только для РФ. Он имеет длину более 1 метра и предназначен для наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Специалисты проводят проверку всех радаров в этом районе, чтобы определить, по какой области он прошел.

10 марта неизвестный летательный аппарат упал в Загребе, столице Хорватии. Очевидцы заметили на месте крушения фрагменты с рисунком звезды и текстом кириллицей. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что беспилотник был запущен с территории Украины, и подчеркнул, что ни украинская, ни российская сторона пока не взяли на себя ответственность.

14 марта пленные российские срочники дали очередной брифинг. Российские военные рассказали, что с ними хорошо обходились и обеспечивали всем необходимым, включая еду, воду и теплую одежду. Они сообщили в ходе брифинга, что их обманом заставили участвовать в войне на территории Украины.