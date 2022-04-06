Пожар у посольства РФ в Бухаресте: мужчина въехал в забор и поджег себя, — СМИ (фото)

По информации журналистов, после того, как мужчина въехал в забор здания, он крикнул что-то солдату и поджег себя.

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В румынской столице Бухаресте произошел пожар возле здания посольства России. Неизвестный мужчина въехал на высокой скорости в ограждения вокруг здания, после чего машина загорелась. После этого водитель вышел из машины и якобы поджег себя, он погиб. Об этом сообщает румынский телеканал "Digi 24" со ссылкой на источники в следствии.

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По данным журналистов, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Дежуривший жандарм приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул солдату, а затем поджег себя. Это был якобы преднамеренный жест. Скорость, с которой автомобиль въехал в ограждение, была очень высокой.

Вскоре на место произошедшего прибыли пожарные и потушили возгорание. Также туда прибыли судмедэксперты, которые проводят расследование по установлению причины смерти водителя.

Напомним, 13 марта в Румынии упал российский беспилотник "Орлан-10". Его используют для сбора разведывательных данных. Беспилотник разработан российским предприятием и эксплуатируется в РФ.