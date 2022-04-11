Росія фактично оголосила дефолт по зовнішньому боргу, — ЗМІ

Влада РФ хотіла розрахуватися рублями з кредиторами за доларові облігації. Москві дали на місяць пільговий період, але з урахуванням санкцій Заходу це їй навряд допоможе.

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Росія оголосила дефолт по зовнішньому боргу, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на дані рейтингової агенції Standard & Poor's (S&P).

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РФ намагалася заплатити в рублях за дві доларові облігації, термін погашення яких минув ще 4 квітня, йдеться у повідомленні S&P.

Агентство заявило, що це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори не конвертуватимуть рублі в долари. Москва має 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу і відсотків. Фахівці S&P не очікують на конвертацію платежу в долари, враховуючи західні санкції.

"Повний валютний дефолт стане першим у Росії більш як за сторіччя, коли лідер більшовиків Володимир Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом", — повідомили спеціалісти.

Агентство заявило, що через санкції уряду США інвестори не мають можливості конвертувати рублі в долари.

"Росія повинна вибирати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, надходженням нових доходів або дефолтом", — сказав представник S&P.

Москва обіцяє позиватися

"Ми подамо до суду, тому що ми вжили всіх необхідних дій для того, щоб інвестори отримали свої виплати. Ми надамо суду докази наших платежів, щоб підтвердити наші спроби платити в рублях, як ми це робили у валюті. Це буде непростий процес", — Заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що будь-який дефолт буде "штучним", тому що Росія має долари, щоб платити — вона просто не може отримати до них доступу.

За оцінками JPMorgan, на кінець минулого року борг Росії в іноземній валюті становив близько 40 млрд доларів. Близько половини цього боргу належало іноземним інвесторам.

Дефолт по зовнішньому боргу — що це означає

Дефолт по зовнішньому боргу — це невиконання зобов'язань країни боржника щодо виплати основної суми боргу та відсотків за ним. Країна приходить до дефолту, якщо не виконати вчасно зобов'язання перед зовнішніми кредиторами. Програму реструктуризації боргу кожної країни треба розробляти індивідуально.

Оголошення державою дефолту знижує її кредитні рейтинги. Країні стає складно та практично неможливо залучати нові позики. Ця ситуація обмежить вливання зовнішніх капіталів та розвиток економіки.

Головна загроза дефолту — небажання іноземних кредиторів давати державі нові позики. Росії можуть загрожувати позови кредиторів, якщо вони подадуть до суду та виграють його. Після цього розпочнеться арешт майна країни чи держкомпаній за кордоном у рахунок сплати боргу.

Історія дефолтів у Росії

У 1918 більшовики відмовилися від усіх боргів царського режиму, це був перший дефолт Росії. Тоді іноземний борг Російської імперії становив 60 млрд рублів. Уряд часів СРСР не міг виплатити таку суму. Тільки до середини 1990-х років уряд РФ погодився виплатити 400 млн. доларів за цими боргами.

Технічний дефолт за зобов'язаннями РФ стався 17 серпня 1998 року, йому передували гіперінфляція, дефіцит бюджету та деномінація. Зовнішній борг Росії на цей час досяг 200 млрд доларів, майже половина ВВП.

Влада країни не оголошувала офіційно технічний дефолт і запустився ланцюжок банкрутств банків, населення втрачало гроші, а фінансові організації не могли розплатитися за вкладами.

Фокус раніше писав, що держкомпанія "Російські залізниці" допустила дефолт через невиплату відсотків за доларовими облігаціями. Перевізник з кінця лютого перебуває під санкціями Канади та Євросоюзу, а з 24 березня — під санкціями Великої Британії.