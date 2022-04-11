Россия фактически объявила дефолт по внешнему долгу, — CNN

Власти РФ хотели рассчитаться рублями с кредиторами за долларовые облигации. Москве дали на месяц льготный период, но с учетом санкций Запада, это ей вряд ли поможет.

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Россия объявила дефолт по внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на данные рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

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РФ пыталась заплатить в рублях за две долларовые облигации, срок погашения которых истек еще 4 апреля, говорится в сообщении S&P.

Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы не будут конвертировать рубли в доллары. У Москвы есть 30-ти дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов. Специалисты S&P не ожидают конвертации платежа в доллары, учитывая западные санкции.

"Полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда лидер большевиков Владимир Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством", – сообщили специалисты.

Агентство заявило, что из-за санкций правительства США у инвесторов нет возможности конвертировать рубли в доллары.

"Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом", — сказал представитель S&P.

Москва обещает судиться

"Мы подадим в суд, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы предоставим суду доказательства наших платежей, чтобы подтвердить наши попытки платить в рублях, как мы это делали в валюте. Это будет не простой процесс", — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что любой дефолт будет "искусственным", потому что у России есть доллары, чтобы платить — она просто не может получить к ним доступ.

По оценкам JPMorgan, на конец прошлого года долг России в иностранной валюте был около 40 млрд долларов. Около половины этого долга принадлежало иностранным инвесторам.

Дефолт по внешнему долгу – что это значит

Дефолт по внешнему долгу — это невыполнение обязательств страны должника по выплате основной суммы долга и процентов по нему. Страна приходит к дефолту, если не может вовремя выполнить обязательства перед внешними кредиторами. Программу реструктуризации долга для каждой страны нужно разрабатывать индивидуально.

Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги. Стране становится сложно и практически невозможно привлекать новые займы. Эта ситуация ограничит вливание внешних капиталов и развитие экономики.

Главная угроза дефолта — это нежелание иностранных кредиторов давать государству новые займы. России могут грозить иски кредиторов, если они подадут в суд и выиграют его. После этого начнется арест имущества страны или госкомпаний за рубежом в счет уплаты долга.

История дефолтов в России

В 1918 году большевики отказались от всех долгов царского режима, это был первый дефолт России. В то время иностранный долг Российской империи составлял 60 млрд рублей. Правительство времен СССР не могло выплатить такую сумму. Только к середине 1990-х годов правительство РФ согласилось выплатить 400 млн долларов по этим долгам.

Технический дефолт по обязательствам РФ произошел 17 августа 1998 года, ему предшествовали гиперинфляция, дефицит бюджета и деноминация. Внешний долг России к этому времени достиг 200 млрд долларов, почти половина ВВП.

Власти страны не объявляли официально технический дефолт и запустилась цепочка банкротств банков, население теряло деньги, а финансовые организации не могли расплатиться по вкладам.

Фокус ранее писал, что госкомпания "Российские железные дороги" допустила дефолт из-за невыплаты процентов по долларовым облигациям. Перевозчик с конца февраля находится под санкциями Канады и Евросоюза, а с 24 марта – под санкциями Великобритании