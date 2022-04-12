Кремль застеріг фінів і шведів від вступу в НАТО

У РФ вважають, що альянс не забезпечує мир і стабільність, а навпаки створювався з метою конфронтації.

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Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "альянс залишається інструментом, створеним для конфронтації". Про це повідомляє ВВС.

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"Ми неодноразово говорили, що сам альянс є скоріше інструментом, створеним для конфронтації. Це не той альянс, який забезпечує мир і стабільність", – пояснив Пєсков.

Така заява представника Кремля була після того, як у понеділок, 11 квітня, в Міноборони США назвали рішення Москви вторгнутися в Україну "великим стратегічним прорахунком", який, судячи з усього, призведе до подальшого розширення НАТО.

Представники блоку очікують, що в червні до них приєднаються дві позаблокові скандинавські країни, що залишилися.

Вашингтон, як очікується, підтримає розширення переліку країн альянсу до 32 країн. Представники Держдепартаменту США минулого тижня заявили, що відбулися дискусії між лідерами країн НАТО й міністрами з Гельсінкі та Стокгольма.

Перед початком активної фази війни в Україні Росія вимагала від альянсу подальшого нерозширення та повернення до кордонів 1997 року. Однак початок масштабної війни в Україні сприяв додатковому зміцненню східного флангу НАТО та підтримці курсу на членство в альянсі Швеції та Фінляндії.

Раніше Фокус повідомляв, що представники Фінляндії та Швеції готові вступити в НАТО вже влітку, так російська армія виявиться "розтягнутою" вздовж кордону з Фінляндією на 1340 км.