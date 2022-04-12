Кремль предостерег финнов и шведов от вступления в НАТО

В РФ считают, что альянс не обеспечивает мир и стабильность, а наоборот создавался с целью конфронтации.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "альянс остается инструментом, заточенным на конфронтацию". Об этом сообщает BBC.

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"Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность", – объяснил Песков.

Такое заявление представителя Кремля последовало после того, как в понедельник, 11 апреля, в Минобороны США назвали решение Москвы вторгнуться в Украину "большим стратегическим просчетом", который, судя по всему, приведет к дальнейшему расширению НАТО.

Представители блока ожидают, что в июне к ним присоединятся две оставшиеся внеблоковые скандинавские страны.

Вашингтон, как ожидается, поддержит расширение списка стран альянса до 32 стран. Представители Госдепартамента США на минувшей неделе заявили, что состоялись дискуссии между лидерами стран НАТО и министрами из Хельсинки и Стокгольма.

Перед началом активной фазы войны в Украине Россия требовала от альянса дальнейшего нерасширения и возврата к границам 1997 года. Однако начало масштабной войны в Украине поспособствовало дополнительному укреплению восточного фланга НАТО и поддержке курса на членство в альянсе Швеции и Финляндии.

Ранее Фокус сообщал, что представители Финляндии и Швеции готовы вступить в НАТО уже летом, таким образом российская армия окажется "растянутой" вдоль границы с Финляндией на 1 340 км.