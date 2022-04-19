В обхід Росії: Китай запустив новий потяг до Німеччини

Рейс проходить через Казахстан, Азербайджан, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію, долаючи відстань більше ніж 11 тисяч кілометрів.

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Китайські залізничники оголосили про запуск нового поїзда Сіань — Мангейм, який з'єднає Китай та Німеччину, повідомляє видання "Сіньхуа".

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Повідомляється, що новий рейс проходитиме через такі країни, як Казахстан, Азербайджан, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію. Таким чином, потяг подолає дистанцію 11,3 тисячі кілометрів, при цьому подолавши два моря — Каспійське та Чорне. Для проходу через море буде використано морський транспорт.

При цьому немає повідомлень про те, чи прямує потяг через Грузію і як він долатиме Чорне море в умовах військової агресії Російської Федерації проти України.

У Китаї в цьому маршруті вбачають удосконалення нинішніх логістичних ланцюжків для китайських та міжнародних торгових підприємств.

"Новий маршрут охоплює країни та регіони, через які раніше проходило мало потягів Китай-Європа, та відкриває нові ринки міжнародної торгівлі як для китайських, так і для міжнародних підприємств", — зазначив генеральний директор Компанії з будівництва та експлуатації Сіаньського порту вільної торгівлі Юань Сяоцзюнь.

Також повідомляється, що нині у китайському місті Сіань працює 16 маршрутів вантажних потягів, що відправляються до європейських країн. Ці рейси охоплюють 45 країн на своєму шляху.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай підтримав санкції проти Росії. Зокрема, компанія Huawei, що спеціалізується на виробництві мобільних гаджетів, видалила додатки банків РФ для Android-смартфонів. Програми підсанкційних "ВТБ Банку", "Відкриття" та "Промсвязь банку" зникли з AppGallery, проте клієнти можуть використовувати вже встановлені версії.