В обход России: Китай запустил новый поезд в Германию

Рейс проходит через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, преодолевая расстояние в более чем 11 тысяч километров.

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Китайские железнодорожники объявили о запуске нового поезда Сиань — Мангейм, который соединит Китай и Германию, сообщает издание "Синьхуа".

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Сообщается, что новый рейс будет проходить через такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Таким образом, поезду предстоит преодолеть дистанцию в 11,3 тысячи километров, при этом преодолев два моря — Каспийское и Черное. Для прохода через море будет использован морской транспорт.

При этом, нет сообщений о том, следует ли поезд через Грузию и как он будет преодолевать Черное море в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины.

В Китае в этом маршруте видят усовершенствование нынешних логистических цепочек для китайских и международных торговых предприятий.

"Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов Китай-Европа, и открывает новые рынки международной торговли как для китайских, так и для международных предприятий", — отметил генеральный директор Компании по строительству и эксплуатации Сианьского порта свободной торговли Юань Сяоцзюнь.

Также сообщается, что на данный момент в китайском городе Сиань работает 16 маршрутов грузовых поездов, которые отправляются в европейские страны. Эти рейсы охватывают 45 стран на своем пути.

Ранее Фокус сообщал, что Китай поддержал санкции против России. В частности, компания Huawei, специализирующаяся на производстве мобильных гаджетов, удалила приложения банков РФ для Android-смартфонов. Приложения подсанкционных "ВТБ Банка", "Открытия" и "Промсвязьбанка" исчезли из AppGallery, однако клиенты могут использовать уже установленные версии.