Українці витіснять росіян із захоплених територій, – Френсіс Фукуяма

Всесвітньо відомий американський філософ Фукуяма пророкував перемогу України в російсько-українській війні, вказавши причини для цього.

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Популярний американський філософ, політолог та економіст Френсіс Фукуяма озвучив причини, через які Україна витіснить російських загарбників зі своєї території у своїй колонці для видання americanpurpose.com.

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Фукуяма вказує, що росіяни вже фактично зазнали поразки у своїх спробах завоювати Київ і на початок квітня відступили з північної України, а потім скоротили свої стратегічні цілі, зосередивши залишок сил на схід і південь.

"Багато спостерігачів продовжують стверджувати, що обидві сторони рухаються до затяжного глухого кута, який може бути вирішено лише шляхом переговорів. Я ж вважаю, що це не так: українцям вдасться витіснити росіян із захоплених ними територій", — вказує філософ.

Фукуяма наголошує на причинах майбутньої перемоги нашої країни.

Перше, це те, що США та їхні союзники по НАТО спрямовують в Україну набагато більшу кількість техніки, артилерії дальньої дії, безпілотників та авіацію. Це зведе нанівець перевагу РФ у вогневій могутності. "Київ, можливо, тепер фактично має паритет у бронетехніці, позбавляючи Москву переваги 3-1", — зазначає Френсіс.

Друга причина. Бойовий дух росіян дуже низький. Підрозділи, виведені з півночі України, були кинуті в бій на Донбасі, не встигнувши відпочити та перегрупуватися. Вони зазнають величезних втрат. Українці ж навпаки — мотивовані на перемогу, особливо після того, як побачили ті звірства, які творили росіяни на окупованих територіях.

Третя причина. Росіяни не навчилися пристосовуватися до обставин, що змінилися, і координувати свої дії, як і раніше покладаючись тільки на грубу вогневу міць. Українці успішно делегують повноваження підлеглим командним підрозділам. А армія Росії повільно виснажується на Донеччині.

Щодо позиції США, то філософ зазначає: "Мене турбує, що деякі з моїх консервативних колег перейшли від нападів на адміністрацію Байдена за те, що вона недостатньо зробила для підтримки України, до війни, до тверджень про те, що ми робимо тепер занадто багато. Згідно з цією лінією, український успіх на сході призведе Путіна до ескалації за допомогою хімічної чи біологічної зброї або навіть застосування ядерного арсеналу. У цьому вони згодні з лівими пацифістами, які спочатку використали аргумент Третьої світової війни, щоб серйозно не підтримувати Україну".

Щодо застосування ядерної та хімічної зброї, то Фукуяма вважає такий розвиток подій малоймовірним: "Хімічна або ядерна зброя просто не врятує становище росіян, що погіршується і спровокує ескалацію до набагато вищого рівня участі НАТО у війні".

Як ЗСУ вдалося зупинити російські війська на багатьох напрямках і перейти в контрнаступ в інтерв'ю Фокусу пояснює військовий аналітик Сергій Згурець.