Украинцы вытеснят россиян с захваченных территорий, – Фрэнсис Фукуяма

Всемирно известный американский философ Фукуяма предрек победу Украины в российско-украинской войне, указав причины для этого.

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Популярный американский философ, политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма озвучил причины, по которым Украина вытеснит российских захватчиков со своей территории в своей колонке для издания americanpurpose.com.

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Фукуяма указывает, что россияне уже фактически потерпели поражение в своих попытках завоевать Киев и к началу апреля отступили с северной Украины, а затем сократили свои стратегические цели, сосредоточив остаток сил на восток и юг.

"Многие наблюдатели продолжают утверждать, что обе стороны двигаются к затяжному тупику, который может быть решен только путем переговоров. Я же считаю, что это не так: украинцам удастся вытеснить россиян с захваченных ими территорий", – указывает философ.

Фукуяма отмечает причины будущей победы нашей страны.

Первая, это то, что США и их союзники по НАТО направляют в Украину гораздо большее количество техники, артиллерии дальнего действия, беспилотников и авиацию. Это сведет на нет преимущество РФ в огневой мощи. "Киев, возможно, теперь фактически имеет паритет в бронетехнике, лишая Москву преимущества 3-1", – отмечает Фрэнсис.

Вторая причина. Боевой дух россиян крайне низок. Подразделения, выведенные с севера Украины, были брошены в бой на Донбассе, не успев отдохнуть и перегруппироваться. Они несут огромные потери. Украинцы же напротив – мотивированы на победу, особенно после того, как увидели те зверства, что творили россияне на оккупированных территориях.

Третья причина. Россияне не научились приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам и координировать свои действия, по-прежнему полагаясь только на грубую огневую мощь. Украинцы же успешно делегируют полномочия подчиненным командным подразделениям. А армия России медленно истощается на Донбассе.

Что касается, позиции США, то философ отмечает: "Меня беспокоит, что некоторые из моих консервативных коллег перешли от нападений на администрацию Байдена за то, что она недостаточно сделала для поддержки Украины, до войны, к утверждениям о том, что мы делаем теперь слишком много. Согласно этой линии, украинский успех на востоке приведет Путина к эскалации с помощью химического или биологического оружия или даже применения ядерного арсенала. В этом они согласны с левыми пацифистами, которые изначально использовали аргумент Третьей мировой войны, чтобы серьезно не поддерживать Украину".

Относительно применения ядерного и химического оружия, то Фукуяма считает такое развитие событий маловероятным: "Химическое или ядерное оружие просто не спасет ухудшающееся положение россиян и спровоцирует эскалацию к гораздо более высокому уровню участия НАТО в войне".

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