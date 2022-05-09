"України та українців у майбутньому не повинно існувати", — депутат Держдуми (відео)

Депутат від "Єдиної Росії" Олег Матвейчев вважає, що саме в цьому полягає сенс поняття "денацифікація".

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В інтерв'ю російським ЗМІ депутат Державної думи від партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев поділився міркуваннями про те, що таке "денацифікація". На його думку, воно означає, що воно має на увазі зникнення української нації та держави.

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"От денацифікація. Процес багатошаровий. У цьому сенсі моя думка абсолютно радикальна, я вважаю, що навіть саме поняття "Україна" не має існувати в майбутньому і поняття "українець" не має існувати в майбутньому", — заявив він.

Також депутат укотре повторив тезу кремлівської пропаганди про те, що Росія була змушена напасти на Україну, інакше "все було б у десять разів гірше" й РФ стала жертвою української агресії.

Хто такий Олег Матвейчев

Матвейчева не можна назвати пересічним депутатом Держдуми. Він є заступником голови комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку. У квітні депутат вніс до Держдуми проєкт закону, що наділяє генерального прокурора Росії та його заступників правом визнавати реєстрацію ЗМІ недійсною і припиняти дію ліцензії на теле- та радіомовлення у разі поширення ними "фейків" про російських військових та їхню "дискредитацію", закликів до санкцій, а також інформації, в якій міститься "очевидна неповага до суспільства, держави та конституції Російської Федерації".

Олег Матвейчев — послідовний прихильник російської влади, який вважає лібералів ворогами держави. У 2010 році він заявляв про те, що супротивників чинної влади необхідно "намотати на гусениці танків". Через 10 років пропонував відправити "ліберальну сволоту" на уранові копальні.

На початку 2022 року під час протестів у Казахстані Матвейчев закликав розграбувати салони стільникового зв'язку, власники яких підтримали протестувальників. Також він пропонував спалювати машини та ґвалтувати дружин власників цих салонів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Матвейчев звернувся до європейських політиків із проханням накласти на нього санкції у зв'язку з тим, що він через хворобу був відсутній у Державній Думі та не зміг проголосувати за визнання "ЛДНР". Це прохання задовольнили: депутата внесли до списків санкцій під номером 604.

Як повідомляв Фокус, у квітні російські пропагандисти знову змістили акценти щодо цілей вторгнення в Україну. У спробі виправдати невдачі на театрі бойових дій російські ЗМІ тепер говорять про "терористичну загрозу з боку України".

Також нещодавно стало відомо, що Кремль відмовляється від терміна "денацифікація", тому що росіяни не розуміють його значення. Слово "денацифікація" президент РФ Володимир Путін вперше промовив у процесі свого звернення вночі 24 лютого, в якому глава держави оголошував початок "спеціальної військової операції" в Україні. Коли українська делегація на переговорах щодо припинення війни запитала російських представників, що означає термін, сформулювати відповідь вони не змогли.