"Украины и украинцев в будущем не должно существовать", — депутат Госдумы (видео)

Депутат от "Единой России" Олег Матвейчев считает, что именно в этом кроется смысл понятия "денацификация".

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В интервью российским СМИ депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев поделился соображениями о том, что такое "денацификация". По его мнению, оно означает, что оно подразумевает исчезновение украинской нации и государства.

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"Вот денацификация. Процесс многослойный. В этом смысле мое мнение абсолютно радикальное, я считаю, что даже само понятие "Украина" не должно существовать в будущем и понятие "украинец" не должно существовать в будущем", — заявил он.

Также депутат в очередной раз повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что Россия была вынуждена напасть на Украину, в противном случае "все было бы в десять раз хуже" и РФ стала жертвой украинской агрессии.

Кто такой Олег Матвейчев

Матвейчева нельзя назвать рядовым депутатом Госдумы. Он является заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В апреле депутат внес в Госдуму проект закона, наделяющий генерального прокурора России и его заместителей правом признавать регистрацию СМИ недействительной и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения ими "фейков" о российских военных и их "дискредитации", призывов к санкциям, а также информации, в которой содержится "явное неуважение к обществу, государству и конституции Российской Федерации".

Олег Матвейчев — последовательный сторонник российской власти, считающий либералов врагами государства. В 2010 году он заявлял о том, что противников действующей власти необходимо "намотать на гусеницы танков". Спустя 10 лет предлагал отправить "либеральную сволоту" на урановые рудники.

В начале 2022 года во время протестов в Казахстане Матвейчев призвал разграбить салоны сотовой связи, владельцы которых поддержали протестующих. Также он предлагал сжигать машины и насиловать жен владельцев этих салонов.

После полномасштабного вторжения России в Украину Матвейчев обратился к европейским политикам с просьбой наложить на него санкции в связи с тем, что он по болезни отсутствовал в Государственной Думе и не смог проголосовать за признание "ЛДНР". Эту просьбу удовлетворили: депутата включили в санкционные списки под номером 604.

Как сообщал Фокус, в апреле российские пропагандисты снова сместили акценты относительно целей вторжения в Украину. В попытке оправдать неудачи на театре боевых действий российские СМИ теперь говорят о "террористической угрозе со стороны Украины".

Также недавно стало известно, что Кремль отказывается от термина "денацификация", потому что россияне не понимают его значение. Слово "денацификация" президент РФ Владимир Путин впервые произнес в ходе своего обращения ночью 24 февраля, в котором глава государства объявлял о начале "специальной военной операции" в Украине. Когда украинская делегация на переговорах касательно прекращения войны спросила у российских представителей, что означает термин, сформулировать ответ они не смогли.