"Я не знаю, куди мене везуть": у Польщі затримали журналістку, що облила фарбою посла РФ

Інцидент стався, коли Ірину Земляну включили до прямого ефіру з українськими ЗМІ. Вона встигла повідомити, що її затримали представники польської поліції.

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Українську медіаекспертку та тренерку з безпеки для журналістів в Інституті масової інформації Ірину Земляну заарештувала поліція. Вона розповідала про подкаст "Радіо НВ", що стався в ефірі, коли її почали заарештовувати. Жінка встигла повідомити, що її ведуть до автозака і що вона не знає, куди співробітники правоохоронних органів мають на меті її везти.

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Щодо самої акції, то активістка зазначила, що готувала цей перфоманс уже давно.

"Ми тримали всі деталі цієї акції в секреті. Ми ніде це не афішували й збиралися облитися червоною фарбою перед послом дуже вузьким колом активістів. І сьогодні посол Росії, попри те, що бачив акцію українців, прийшов покласти квіти. Тоді я та ще кілька українців, розірвали на собі кульки зі штучною кров'ю. Ми були прямо перед ним, і, звичайно ж, випадково влучило і на нього", — розповіла Ірина Земляна.

Ведучий подкасту поставив питання, як українці пояснюють полякам, чому свято 9 травня росіяни використовують із метою своєї пропаганди, проте відповісти на нього активістка не встигла. В цей момент в ефірі прозвучало її питання до польських правоохоронців: "Куди ви мене ведете?" Після цього жінка розповіла, що сталося.

"Мене забрали в автозак і я не знаю, куди мене везуть", — встигла сказати Земляна, після чого зв'язок із нею перервався.

Акція з атакою на посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва — не єдина громадська ініціатива, якою займається Земляна. Також відомо, що вона блокує фури з Білорусі, які намагаються в'їхати до Польщі, намагаючись привернути увагу політичних еліт до моральної відповідальності за ведення бізнесу з країнами-агресорами.

Раніше Фокус опублікував відео як 9 травня у Варшаві українці облили червоною фарбою посла Росії в Польщі. Російська делегація намагалася покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів, де поховано останки понад 20 тисяч солдатів. Але покладання вінка перед пам'ятником так і не відбулося. Якоїсь миті група людей підбігла до посла і з криками "фашисти" облила його червоною фарбою.

Водночас глава МВС Польщі виправдав українців, які облили червоною фарбою посла Російської Федерації. Польська влада не рекомендувала російському дипломату покладати квіти на меморіальному цвинтарі у Варшаві 9 травня, зазначив міністр Маріуш Камінський. Він також зазначив, що емоції українців йому зрозумілі, оскільки Росія продовжує військову агресію на території України.