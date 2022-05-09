"Я не знаю, куда меня везут": в Польше задержали журналистку, облившую краской посла РФ

Инцидент произошел, когда Ирину Земляну включили в прямой эфир с украинскими СМИ. Она успела сообщить, что ее задержали представители польской полиции.

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Украинская медиаэкспертка и тренер по безопасности для журналистов в Институте массовой информации Ирина Земляная была арестована полицией. Она рассказывала о произошедшем в эфире подкаста "Радио НВ", когда ее начали арестовывать. Женщина успела сообщить, что ее ведут в автозак и что она не знает, куда сотрудники правоохранительных органов намерены ее везти.

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Что касается самой акции, то активистка отметила, что готовила этот перфоманс уже давно.

"Мы держали все детали этой акции в секрете. Мы нигде это не афишировали и собирались облиться красной краской перед послом очень узким кругом активистов. И сегодня посол России, несмотря на то, что видел акцию украинцев, пришел возложить цветы. Тогда я и еще несколько украинцев, разорвали на себе кульки с искусственной кровью. Мы были прямо перед ним, и конечно же, случайно попало и на него", — рассказала Ирина Земляная.

Ведущий подкаста задал вопрос, как украинцы объясняют полякам, почему праздник 9 мая россияне используют в целях своей пропаганды, однако ответить на него активистка не успела. В этот момент в эфире прозвучал ее вопрос к польским правоохранителям: "Куда вы меня ведете?". После этого женщина рассказала, что произошло.

"Меня забрали в автозак и я не знаю, куда меня везут", — успела сказать Земляная, после чего связь с ней была прервана.

Акция с атакой на посла России в Польше Сергея Андреева — не единственная общественная инициатива, которой занимается Земляная. Также известно, что она блокирует фуры из Беларуси, которые пытаются въехать в Польшу, пытаясь привлечь внимание политических элит к моральной ответственности ведения бизнеса со странами-агрессорами.

Ранее Фокус опубликовал видео, как 9 мая в Варшаве украинцы облили красной краской посла России в Польше. Российская делегация пыталась возложить цветы на кладбище советских солдат, где захоронены останки более 20 тысяч солдат. Но возложение венка перед памятником так и не состоялось. В какой-то момент группа людей подбежала к послу и с криками "фашисты" облила его красной краской.

В то же время, глава МВД Польши оправдал украинцев, обливших красной краской посла Российской Федерации. Польские власти не рекомендовали российскому дипломату возлагать цветы на мемориальном кладбище в Варшаве 9 мая, отметил министр Мариуш Каминский. Он также отметил, что эмоции собравшихся украинцев ему понятны, поскольку Россия продолжает военную агрессию на территории Украины.