Щасливий Кааван. Як живе "найсамотніший слон у світі" після переїзду в Камбоджу

Більше не самотній, 37-річний слон Кааван здоровий і бадьорий: він вільний! Тварину перевезли в Камбоджу після 35 років життя в зоопарку, де її били та тримали на ланцюгу.

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Через півтора року після того, як 30 листопада 2020 року Кааван прибув до свого нового дому в заповіднику дикої природи Кулен-Промтеп на півночі Камбоджі, колись "найсамотніший слон у світі" повністю змінився. За словами представників міністерства довкілля Камбоджі, Кааван тепер більше схожий на дикого слона, а не на тварину із зоопарку: він має більший і коренастіший вгляд, шерсть на спині стала густішою, бивні трохи подовжилися, а нігті на ногах затверділи.

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"Я дуже пишаюся тим, що Кааван, раніше відомий як "найсамотніший слон у світі", став здоровішим, спокійнішим і звик до людей. Харакер у нього став м'якшим, а головне — слон більше не самотній", — каже представник Мінприроди Камбоджі Ні Пхеактра.

[ + – ] Кааван пізнає світ після 35 років у зоопарку та вперше за 8 років торкається іншого слона. Він більше не найсамотніший слон у світі!

На відміну від свого колишнього "я", Кааван тепер поводиться мирно, не виявляє ознак стресу та взагалі став приємним у спілкуванні слоном, — розповідає представник Мінприроди, додаючи, що слону, який раніше побоювався людей, тепер подобається, коли його годують із руки.. Кааван полюбив спілкуватися з працівниками заповідника, сформувавши з ними емоційний зв'язок.

[ + – ] Кааван тепер знає, що люди не будуть бити його гострим ціпком, і спокійно бере частування з рук Фото: phnompenhpost.com

Кааван, якого в пакистанському зоопарку тримали в тісному приміщенні на ланцюгу, а "виховували" ударами палиці з гаком на кінці, сьогодні щасливо живе в природній лісовій зоні площею 12 гектарів. У заповідних джунглях Кааван живе разом із трьома подругами жіночої статі, з якими він будує стосунки. У середньому слони живуть від 60 до 70 років, так що Кааван — чоловік у розквіті сил — ще влаштує свою долю!

[ + – ] Співробітники заповідника кажуть, що Кааван зміцнів і почувається набагато впевненішим Фото: phnompenhpost.com

Індійський слон Кааван народився на Шрі-Ланці, але ще однорічним слоненятком, 1985 року, його передали в дарунок Пакистану. І наступні 35 років, тобто майже все своє життя, Кааван провів у зоопарку, причому в дуже суворих умовах. Його подруга, слониха на ім'я Сахелі, померла 10 років тому саме від наслідків жорстокого поводження: рана, завдана палицею з гаком, загноїлася, і тварина померла від інфекції. Залишившись один, Кааван впав у глибоку депресію, він постійно крутив головою, що вважається у слонів ознакою глибокого розладу.

Щоб змінити долю Каавана, зоозахисники провели масштабну кампанію, зібравши 400 тисяч підписів під петицією на Change.org, до якої приєдналася американська зірка Шер. У результаті слона перевезли в Камбоджу, де ставлення до цих тварин набагато гуманніше, а зоопарк закрили за рішенням суду.

[ + – ] Співачка Шер і слон Кааван Фото: Вiкiпедiя

Тим не менш, у Пакистані ситуація з утриманням тварин у зоопарках, як і раніше, драматична. Представники Всесвітньої федерації охорони відзначають, що "Кааван — лише один приклад. Але в Пакистані безліч тварин утримуються в жахливих умовах".

У королівстві Камбоджа ситуація сприятливіша для слонів, хоча теж не ідеальна. У заповідній частині Кардамонових гір проживають від 400 до 600 азійських слонів, невеликі стада слонів є також на північному сході Камбоджі, у провінціях Ратанакірі та Мондулкірі. Поголів'я скорочується через браконьєрів і масштабну вирубку лісів, хоча камбоджійське законодавство й намагається цьому перешкоджати.

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