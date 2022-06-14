У США дозволили працювати підсанкційним російським банкам

Ліцензія Мінфіну дозволяє проводити з ними лише енергетичні угоди. Це пояснюють залежністю Європи від російських енергоносіїв.

Мінфін США продовжив до 5 грудня генеральну ліцензію, що дозволяє проводити операції з російськими банками, щодо яких раніше запровадили санкції: ВЕБ, "Відкриття", "Радкомбанк", "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк" і Центробанк. Відповідний документ 14 червня опубліковано на сайті Мінфіну. Підсанкційні банки зможуть проводити лише угоди, які "стосуються енергетики".

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У документі сказано, що під цим терміном мається на увазі видобуток, виробництво, переробка, зрідження, газифікація, регазифікація, конверсія, збагачення, виготовлення, транспортування або купівля нафти, зокрема сирої, а також будь-яких інших енергоносіїв — від нафтопродуктів і природного газу до вугілля, деревини й урану.

Як зазначає Reuters, США заборонили імпорт російського викопного палива, але дозволили продовжити банківські операції з російською нафтою та газом, які постачають до європейських країн, щоб дати їм час для переходу на альтернативні джерела.

Нагадаємо, 24 лютого президент США Джо Байден оголосив про введення санкцій проти найбільших російських банків, активи яких оцінюються в суму не менше ніж $1 трлн. До списку потрапили ВТБ, "Сбербанк", "Газпромбанк", банк "Відкриття", "Радкомбанк" і "Новікомбанк". Санкційний список поступово розширювали, наприклад, у квітні до нього увійшов "Альфа-банк". У Білому домі заявили, що санкції заморозять будь-які активи банків, пов'язані з фінансовою системою США, та заборонить громадянам США вести з ними справи.